Упадет все звено, – обозреватель сказал, как на фронт повлияет возможная ликвидация топ генерала ГРУ

В Москве 6 февраля 2026 года было совершено покушение на генерал-лейтенанта Министерства обороны России Владимира Алексеева. Известно, что его экстренно госпитализировали. Потеря военного такого уровня может серьезно ударить по военным возможностям России.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Алексеев руководил разведкой, определением и обработкой информации для определения целей, чтобы наносить удары по территории Украины. В России таких специалистов очень мало.

Как потеря генерала повлияет на Кремль?

По мнению Ивана Тимочко, есть большая вероятность, что покушение на жизнь генерал-лейтенанта будет иметь летальный исход.

Если бы у него были какие-то перспективы на выживание, то его бы обязательного транслировали по всем российским каналам. Он бы передавал улыбки Валерию Герасимову и Владимиру Путину, а они бы приехали в госпиталь, чтобы показать, какие мощные,

– высказался он.

Однако Алексеева пока нет в публичном пространстве, поэтому есть сдержанная уверенность, что Кремль может попрощаться с этим генералом.

Это сломает огромное звено систем управления войсками, поскольку Алексеев занимается планированием, он помнил результаты предыдущих ударов, стопроцентно имел какие-то планы на повторные атаки. Он владел большим спектром информации,

– сказал военный обозреватель.

Маловероятно, что оккупантам удастся быстро заменить генерала Алексеева, учитывая его знания о военных возможностях России.

Обратите внимание! Большинство бойцов "Азова", которые вышли из "Азовстали" в мае 2022 года, оказались в российском плену, несмотря на обещания безопасности и быстрого освобождения. По словам освобожденного азовца Константина Кожекина, письмо с гарантиями подписал первый заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев. Впрочем, документ изъяли, а сами обещания оказались пустыми.

Иван Тимочко подытожил, что качественная работа по противодействию оккупантам подобного уровня это очень важно и достойно высокой оценки.

