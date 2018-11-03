Покушение на координатора С14 Мазура: задержан заказчик убийства, идёт судебное заседание

Правоохранители задержали 5 человек, причастных к покушению на убийство координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура. Среди них есть и вероятный заказчик убийства.

Ранее 24 канал сообщал, что полиция задержала 3 подозреваемых по делу о покушении на убийство координатора С14 Сергея Мазура. Сам активист подтвердил возможную причастность к покушению на него этих людей.

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Мы установили четырех человек, причастных к совершению этого преступления. Это житель Киева – организатор, который прошел службу в АТО, сейчас демобилизован. Два жителя Черниговской области и еще один житель Киева. На сегодняшний день мы задержали всех участников преступной группы,

– рассказал на брифинге начальник ГУ Киевской области Дмитрий Ценов, передает УНН.

По словам правоохранителя, полиция задержала и заказчика убийства.

"Мы установили и заказчика убийства", – сказал он, добавив, что это лицо также задержано.

Сейчас проходит судебное заседание по избранию преступникам меры пресечения. Правоохранители будут ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде ареста.

Задержанных сегодня пять человек. Сооучастники, которые подыскивали орудие преступления – боеприпасы, задержан заказчик и задержаны исполнители этого преступления, – отметил Ценов.

В свою очередь, Сергей Мазур, который сейчас находится на судебном заседании сообщил, что первому подозреваемому уже избрана мера пресечения. Речь идет об Олеге Акимове, бросившему гранату в жилище активиста. Он проведет в СИЗО 2 месяца.

Напомним, в ночь на 10 октября в Борисполе, в квартиру лидера праворадикальной организации С14 Сергея Мазура бросили боевую гранату. В результате взрыва ранения получил его отец. На момент инцидента Мазура не было дома. Сначала полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство", однако затем переквалифицировала дело в покушение на убийство.

Кто такой Сергей Мазур?

Это – координатор праворадикальной организации С14, участник Революции Достоинства, помощник народного депутата от "Батькивщины" Игоря Луценко на добровольных началах.

Сергея Мазура и членов организации С14 подозревают в причастности к погромам лагеря ромов на Лысой горе в Киеве 21 апреля 2018 года. Полиция расследует произошедшее как хулиганство, а 10 июля Сергею Мазуру объявили о подозрении по этой статье. Кроме того, за погром в лагере ромов правоохранители открыли производство по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".