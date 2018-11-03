Замах на координатора С14 Мазура: поліція затримала замовника вбивства, триває судове засідання

Правоохоронці затрималя 5 осіб, причетних до замаху на вбивство координатора праворадикальної організації С14 Сергія Мазура. Серед них є і ймовірний замовник вбивства.

Раніше 24 канал повідомляв, що поліція затримала 3 підозрюваних у справі про замах на вбивство координатора С14 Сергія Мазура. Сам активіст підтвердив ймовірну причетність до замаху на нього цих людей.

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Ми встановили чотирьох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Це мешканець Києва – організатор, який пройшов службу в АТО, зараз демобілізований. Два мешканця Чернігівської області і ще один мешканець Києва. На сьогодні ми затримали всіх учасників злочинної групи,

– розповів на брифінгу начальник ГУ Київської області Дмитро Ценов, передає УНН.

За словами правоохоронця, поліція затримала й замовника вбивства.

"Ми встановили і замовника вбивства", — сказав він, додавши, що ця особа також затримана.

Наразі відбувається судове засідання щодо обрання злочинцям запобіжного заходу. Правоохоронці клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Затриманих на сьогодні п’ять осіб. Посібники, які підшукували знаряддя злочину — боєприпаси, затриманий замовник і затримані виконавці цього злочину, – наголосив Ценов.

Своєю чергою, Сергій Мазур, який наразі перебуває на судовому засіданні повідомив, що першому підозрюваноу вже обрали запобіжний захід. Йдеться про Олега Акімова, який закинув гранату до житла активіста. Він проведе у СІЗО 2 місяці.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня у Борисполі, в квартиру лідера праворадикальної організації С14 Сергія Мазура кинули бойову гранату. Внаслідок вибуху поранень зазнав його батько. На момент інциденту Мазура не було вдома. Спочатку поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство", проте потім перекваліфікувала справу як замах на вбивство.

Хто такий Сергій Мазур?Це – координатор праворадикальної організації С14, учасник Революції Гідності, помічник народного депутата від "Батьківщини" Ігоря Луценка на добровільних засадах.

Сергія Мазура та членів організації С14 підозрюють у причетності до погромів табору ромів на Лисій горі у Києві 21 квітня 2018 року. Поліція розслідує подію як хуліганство, а 10 липня Сергієві Мазуру оголосили про підозру за цією статтею. Крім того, за погром у таборі ромів правоохоронці відкрили провадження за статтею "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії".