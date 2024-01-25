Действительно ли украинцы уже мастерски летают на F-16: Игнат прокомментировал видео из сети
В сети в последние дни активно распространяют видео, на которых якобы украинские пилоты уже мастерски летают на истребителях F-16. Однако эти видео имеют лишь одну цель — набрать как можно больше подписчиков.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он отметил, что в распространяемых в сети видео полетов на самолетах F-16 вовсе не украинцы.
Смотрите также Не только F-16: Игнат назвал оружие, которое способно изменить ход войны в Украине
Игнат о видео полетов на F-16
Юрий Игнат рассказал, что такие видео распространяют для быстрого набора аудитории. Люди не разбираются, лайкают эти ролики, распространяют их в соцсетях.
Конечно, что это все или компьютерная игра, или совсем не украинцы,
– отметил Игнат.
Он добавил, что видел подобные видео. На них, вероятно, была американская летчица, которая делала маневры – сняла видео, чтобы порадовать себя.
Кроме этого, представитель отметил, что у Воздушных Сил есть собственный тикток. Его открыли ко Дню Воздушных Сил, 6 августа, понимая, что там огромная аудитория. Там дозировано заливают верифицированные видео – там можно найти как видео воздушных боев, или интервью с пилотами.
Украина и F-16
- Юрий Игнат сообщил, что по состоянию на январь 2024 украинские пилоты уже летают на F-16. Сейчас наши герои делают это в сопровождении инструкторов. Украинским пилотам нужно налетать нужное количество часов.
- Ранее некоторые европейские лидеры отмечали, что готовы передать Украине истребители прямо сейчас. Однако в Воздушных Силах отметили, что это не является лучшим вариантом. Прежде всего, все должно быть готово – и пилоты, и инфраструктура, и инженеры, и другие факторы, о которых меньше говорят. Украине не нужно, чтобы они просто стояли на аэродромах.
- Минобороны США считает, что наше государство должно получить самолеты F-16 уже до конца 2024 года. Кроме этого, мы должны также получить соответствующую инфраструктуру и запасные части