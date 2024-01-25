Действительно ли украинцы уже мастерски летают на F-16: Игнат прокомментировал видео из сети

В сети в последние дни активно распространяют видео, на которых якобы украинские пилоты уже мастерски летают на истребителях F-16. Однако эти видео имеют лишь одну цель — набрать как можно больше подписчиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Он отметил, что в распространяемых в сети видео полетов на самолетах F-16 вовсе не украинцы.

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Игнат о видео полетов на F-16

Юрий Игнат рассказал, что такие видео распространяют для быстрого набора аудитории. Люди не разбираются, лайкают эти ролики, распространяют их в соцсетях.

Конечно, что это все или компьютерная игра, или совсем не украинцы,

– отметил Игнат.

Он добавил, что видел подобные видео. На них, вероятно, была американская летчица, которая делала маневры – сняла видео, чтобы порадовать себя.

Кроме этого, представитель отметил, что у Воздушных Сил есть собственный тикток. Его открыли ко Дню Воздушных Сил, 6 августа, понимая, что там огромная аудитория. Там дозировано заливают верифицированные видео – там можно найти как видео воздушных боев, или интервью с пилотами.

Украина и F-16