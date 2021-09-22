В полиции назвали основные версии покушения на Шефира

Полиция отрабатывает несколько версий нападения на помощника президента Сергея Шефира. В его автомобиль выпустили не менее 10 пуль, злоумышленники ранили водителя и скрылись.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативные группы и медики. Председатель Нацполиции Игорь Клименко назвал во время брифинга основные версии, которые отрабатывают правоохранители.

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Версии, которые рассматривает Нацполиция:

покушение с целью давления на руководство государства;

дестабилизация политической ситуации.

Как уточнил Клименко, полицейские также проверяют возможную причастность спецслужб иностранных государств к покушению на первого помощника Зеленского.

Что этому предшествовало

В Кремле уже отреагировали на информацию о возможном "российском следе" в нападении. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к покушению.

Ранее в прокуратуре рассказали, что отрабатывают несколько версий нападения. Впрочем, подробностей не сообщили, объяснив это тем, что существуют риски повредить следствию. На эту тему высказывался и лидер "слуг народа" Давид Арахамия. Именно он говорил о "российском следе". Также политик не исключил причастность к покушению контрабандистов и криминальных авторитетов.

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