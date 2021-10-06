Полиция переквалифицировала дело о нападении в "Укрэксимбанке"
Источник:МВД Украины
Полиция изменила квалификацию дела о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке". Теперь к нападавшим могут применить более жесткое наказание.
В то же время действия сотрудников "Укрэксимбанка" и его председателя продолжают квалифицировать по статье 171 о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
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Что изменилось
Правоохранители изменили квалификацию дела из части 1 статьи 171 на часть 3 той же статьи. Ее применяют против лиц, оказывавших влияние на журналиста, пользуясь своим служебным положением. Как пояснил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко, третья часть указанной статьи – "Самая строгая".
Ее санкция предусматривает наказание в виде:
- штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3 400 – 8 500 гривен);
- до 5 лет ограничения свободы;
- до 3 лет лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Заметим, что ранее обидчикам журналистов грозило максимальное наказание в виде штрафа до 850 гривен, ареста до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.
Что известно о нападении на журналистов "Схем"
- 4 октября журналисты программы "Схемы" записывали интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Однако после неудобного вопроса Мецгер начал вести себя агрессивно и приказал забрать технику и удалить материал с флешек.
- По приказу Мецгера, охранники забрали у оператора 2 камеры и изъяли с них карты. Против журналиста и оператора применили силу и не выпускали из кабинета.
- В "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задавали вопросы, которых не было в присланном во время запроса перечне.
В конце концов журналистам удалось восстановить потерянные видео. Полиция приобщила видеофайлы к материалам дела. А сам Мецгер сложил полномочия главы правления "Укрэксимбанка".