Полиция пришла в "Укрэксимбанк" вручать подозрения из-за нападения на журналистов

6 октября 2021 , 15:05
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Источник:

"Украинская правда"

Правоохранители 6 октября пришли к зданию "Укрэксимбанка", расположенного на улице Антоновича в Киеве. Они хотят вручить подозрение фигурантам уголовного производства о препятствовании деятельности журналистов "Схем".

О том, что в здание банка пришли представители полиции и прокуратуры, в комментарии изданию рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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В "Укрэксимбанк" пришли правоохранители

Полицейские Голосеевского отдела и столичные прокуроры прибыли 6 октября в отделение "Укрэксимбанка". Они намерены вручить подозрения двум людям, которые фигурируют в уголовном производстве.

Сейчас правоохранители зашли в здание банка для проведения следственных действий.

В то же время перед ним проходит акция протеста против противоправных действий, которые допустили руководство и охрана финучреждения.

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Автор: Наталія Пристанська