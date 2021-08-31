Полиция установит, кто был за рулем, – первая реакция монастырского на скандал с Трухиным

Денис Монастырский впервые прокомментировал скандал со "слугой народа " Александром Трухиным, который, вероятно, вызвал ужасное ДТП. Министр рассказал, что полиция установит, кто был за рулем машины.

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский впервые прокомментировал аварию с участием Трухана. Он очертил дальнейший алгоритм действий.

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Когда полиция выяснит, кто именно находился за рулем, дело, вероятно, передадут в Государственное бюро расследований,

– отметил глава МВД.

Других деталей о деле он не стал называть, уточнив, что ответы на вопросы будет давать Нацполиция.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в протоколе полиции водителем автомобиля Трухина указан другой человек. Однако это не означает, что правоохранители такого же мнения или же что так было на самом деле. Это лишь информация, записанная со слов очевидцев ДТП.

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