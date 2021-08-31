Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський вперше прокоментував аварію за участю Трухана. Він окреслив подальший алгоритм дій.

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Коли поліція з'ясує, хто саме перебував за кермом, справу, ймовірно, передадуть у Державне бюро розслідувань,

– зазначив глава МВС.

Інших деталей про справу він не став називати, учинивши, що відповіді на запитання даватиме Нацполіція.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що у протоколі поліції водієм автівки Трухіна вказана інша людина. Однак це не означає, що правоохоронці такої ж думки або ж що так було насправді. Це лише інформація, записана зі слів очевидців ДТП.

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