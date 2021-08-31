Очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський вперше прокоментував аварію за участю Трухана. Він окреслив подальший алгоритм дій.
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Монастирський про скандал з Трухіним
Коли поліція з'ясує, хто саме перебував за кермом, справу, ймовірно, передадуть у Державне бюро розслідувань,
– зазначив глава МВС.
Інших деталей про справу він не став називати, учинивши, що відповіді на запитання даватиме Нацполіція.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що у протоколі поліції водієм автівки Трухіна вказана інша людина. Однак це не означає, що правоохоронці такої ж думки або ж що так було насправді. Це лише інформація, записана зі слів очевидців ДТП.
Монастирський прокоментував аварію з Трухіним: відео
Резонансна ДТП за участю "слуги народу": що відомо
- За інформацією ЗМІ, 23 серпня народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Ймовірно, Audi нардепа не дотрималася безпечної дистанції та на великій швидкості в'їхала у Ford, який протаранив автомобіль Daewoo.
- Через аварію 6 людей отримали тілесні ушкодження, з них 2 – діти. Зокрема, постраждав голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Цю новину одразу ж активно поширили у мережі. Однак згодом приблизно 30 різних медіа видалили повідомлення про аварію.
- Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко відмовився коментувати інцидент та порадив чекати офіційної заяви поліції. Саме вона займається розслідуванням ДТП.