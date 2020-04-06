Масштабные пожары в Чернобыле: полиция задержала подозреваемого

По состоянию на 6 апреля, для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения были привлечены как работники ГСЧС, так и авиация. На сегодня локализована в 41 квартале площадь пожара в 5 гектаров. Также установлена причина возникновения распространения огня. Пожар произошел из-за поджога сухой травы.

Известно, что полиция Киевской области уже задержала человека, который поджег траву. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила исполняющая обязанности главы Чернобыльской зоны отчуждения Екатерина Мирная-Павлова.

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По факту пожара открыто уголовное производство по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

Она отметила: о том, что к территории зоны отчуждения приближается пожар из Житомирской области, стало известно еще 3 апреля. И уже ночью вдоль территории Полесского района Киевской области были размещены все силы для его ликвидации.

То есть, мы среагировали вместе с силами ГСЧС вовремя. Для того, чтобы встретить этот пожар и как можно быстрее локализовать,

– рассказала Екатерина Мирная-Павлова.

По словам исполняющей обязанности главы Чернобыльской зоны отчуждения, на территории города Киева и Киевской области за время ликвидации пожара не увеличился радиационный фон. Она добавила, что большой угрозой является периметр именно для пожарных, которые тушат пожар в зоне отчуждения.

То есть, зона радиации в этой зоне повышается, но это происходит на грани пожара. Поэтому пожарные работают в специальном оборудовании, респираторах, а также постоянно проводится радиационный контроль.

Если мы уже будем получать большие пожары, как, например, это было в 2015 году. Тогда можем думать, что повысится (радиационный фон – 24 канал) и в Киевской области. Но по результатам этого пожара, мы констатируем, что фон не увеличивался. Только на грани разграничения пожара,

– отметила Екатерина Мирная-Павлова.

Она сообщила, что в Чернобыльской зоне делают немало шагов для предотвращения возникновения пожаров.

Однако уточнила, что более 80% пожаров приходят с прилегающих территорий. Поэтому, по мнению Екатерины Мирной-Павловой, надо проводить разъяснительную работу с местными селами о том, что сжигание травы может привести к большим последствиям.

Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне: смотрите видео

Екатерина Мирная-Павлова рассказала, что сейчас, в связи с карантинными ограничениями, зона отчуждения закрыта для посещения.

Все наши предприятия сократили поток работников, то есть, сделали вахтенный передел. На сегодня у нас только привлечены те вахты, которые принимают участие в жизнедеятельности предприятий,

– добавила исполняющая обязанности главы Чернобыльской зоны отчуждения.



Карта радиационного загрязнения в зоне отчуждения / Инфографика Госагенства по управлению зоной отчуждения