13:23
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Масштабные пожары в Чернобыле: полиция задержала подозреваемого

      - Читати новину українською

      По состоянию на 6 апреля, для ликвидации пожара в Чернобыльской зоне отчуждения были привлечены как работники ГСЧС, так и авиация. На сегодня локализована в 41 квартале площадь пожара в 5 гектаров. Также установлена причина возникновения распространения огня. Пожар произошел из-за поджога сухой травы.

      Известно, что полиция Киевской области уже задержала человека, который поджег траву. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщила исполняющая обязанности главы Чернобыльской зоны отчуждения Екатерина Мирная-Павлова.

      Читайте также Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео

      По факту пожара открыто уголовное производство по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

       

      Она отметила: о том, что к территории зоны отчуждения приближается пожар из Житомирской области, стало известно еще 3 апреля. И уже ночью вдоль территории Полесского района Киевской области были размещены все силы для его ликвидации.

      То есть, мы среагировали вместе с силами ГСЧС вовремя. Для того, чтобы встретить этот пожар и как можно быстрее локализовать,
      – рассказала Екатерина Мирная-Павлова.

      По словам исполняющей обязанности главы Чернобыльской зоны отчуждения, на территории города Киева и Киевской области за время ликвидации пожара не увеличился радиационный фон. Она добавила, что большой угрозой является периметр именно для пожарных, которые тушат пожар в зоне отчуждения.

      То есть, зона радиации в этой зоне повышается, но это происходит на грани пожара. Поэтому пожарные работают в специальном оборудовании, респираторах, а также постоянно проводится радиационный контроль.

      Если мы уже будем получать большие пожары, как, например, это было в 2015 году. Тогда можем думать, что повысится (радиационный фон – 24 канал) и в Киевской области. Но по результатам этого пожара, мы констатируем, что фон не увеличивался. Только на грани разграничения пожара,
      – отметила Екатерина Мирная-Павлова.

      Она сообщила, что в Чернобыльской зоне делают немало шагов для предотвращения возникновения пожаров. 

      Однако уточнила, что более 80% пожаров приходят с прилегающих территорий. Поэтому, по мнению Екатерины Мирной-Павловой, надо проводить разъяснительную работу с местными селами о том, что сжигание травы может привести к большим последствиям.

      Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне: смотрите видео

      Екатерина Мирная-Павлова рассказала, что сейчас, в связи с карантинными ограничениями, зона отчуждения закрыта для посещения.

      Все наши предприятия сократили поток работников, то есть, сделали вахтенный передел. На сегодня у нас только привлечены те вахты, которые принимают участие в жизнедеятельности предприятий,
      – добавила исполняющая обязанности главы Чернобыльской зоны отчуждения.

      чорнобильська зона
      Карта радиационного загрязнения в зоне отчуждения / Инфографика Госагенства по управлению зоной отчуждения

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Киева Новости Украины Чернобыль ГСЧС Пожар Полиция
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 07:30 Итальянский доброволец: Украина – это что-то чистое, настоящее. Это – истинная Европа
      Новини України 23410
      сегодня , 06:41 Карантин в Украине усилили: что нового
      Новини України 31998
      сегодня , 11:27 Коронавирус у Бориса Джонсона: Зеленский обратился к премьеру Британии
      Новини України 11374
      сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 217479
      сегодня , 08:00 Главные новости 5 апреля: пожары в центре Киева и Чернобыльской зоне, коронавирус в Украине
      Новини України 7108
      сегодня , 08:57 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 9134
      сегодня , 08:31 Курс валют на 6 апреля: доллар и евро существенно подешевели
      Новини України 7364
      сегодня , 12:05 Благовещение 2020 в Украине: дата, традиции и приметы
      Традиції 33222
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 12:00 Украинский президент коронавируса, или Эпидемия все спишет
      Михайло Дубинянський
      Залиште відгук