Несмотря на несущественное оперативное значение: почему россияне ставят все на Бахмут

Российские войска не оставляют попыток наступать на Бахмутском направлении. Оккупанты стянули под Бахмут огромное количество сил.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, захват Бахмута для россиян является политической необходимостью.

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Как отметил Попович, первоначально наступление на город было обусловлено желанием Владимира Путина установить полный контроль над Донецкой областью. Однако ВСУ "срезали" Изюмское выступление врага и продвинулись в направлении Луганской области.

Взятие Бахмута – политическая цель для России

"Однако планы по Бахмуту остались старые, и россияне продолжают их выполнять. Сегодня наступление на Бахмут является важным кейсом для того, чтобы показать, что какие-то победы могут быть", – сказал Попович.

По словам военного обозревателя, сейчас взятие Бахмута для российской армии является "призом, который оккупанты пытаются взять".

И это несмотря на то, что город имеет небольшое оперативное значение. Ведь ранее планировавшаяся операция по окружению Славянска и Краматорская была возможна лишь при том условии, если бы существовало Изюмское выступление, которое ликвидировали ВСУ,

– объяснил Попович.

Он добавил, что захват Бахмута для россиян является политической целью, которая имеет большое значение для различных групп влияния в Москве, начиная с самого Путина и заканчивая владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Почему Пригожин пытается захватить Бахмут

Именно поэтому Россия стягивает на Бахмутское направление все возможные силы. Примечательно, что представителей российской регулярной армии там сейчас меньше всего.

Возле Бахмута сейчас в основном мобилизованные и вагнеровцы. Причем для владельца ЧВК "Вагнера" это тоже важный кейс. Если бы вагнеровцы смогли взять Бахмут, это было бы для Пригожина большой рекламой,

– отметил военный обозреватель.

По словам Поповича, тогда Пригожин мог бы заявлять, мол, российская регулярная армия отступает и сдает позиции в то время, как вагнеровцы берут города.

Российская армия пытается сохранить захваченные земли

Как рассказал военный обозреватель, сейчас российская армия перешла к обороне практически по всей линии фронта.

Россияне не заявляют об этом прямо, однако дают понять, что пытаются сохранить уже захваченные территории. Это оккупированные территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей,

– сказал Попович.

Он добавил, что о наступлении российской армии сейчас речь не идет.

Какие задачи стоят перед ВСУ

Тем временем украинские военные продолжают освобождать оккупированные территории. Есть несколько населённых пунктов, деоккупация которых откроет новые возможности для ВСУ.

Если говорить о Луганском направлении, то для украинских защитников важно освободить Сватово и Кременную .

и . На Херсонском направлении важными населенными пунктами являются Берислав и Новая Каховка. По словам Поповича, если ВСУ освободят эти города, это ускорит "жест доброй воли" россиян в Херсонской области.

Денис Попович рассказал о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Ситуация под Бахмутом в Донецкой области: коротко