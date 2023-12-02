Результат будет только в единстве, – военный резко ответил на стычки между политиками
Россия ежегодно вкладывает немало средств, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства. Последние месяцы стали настоящим испытанием для украинцев не только на фронте, но и информационном пространстве.
Особенно в информационной сети распространялось немало скандалов, в том числе среди политиков. Командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, как военные относятся к подобным стычкам.
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Мнение военного по поводу распрей между политиками
"Иногда "дезу", которую забрасывают в наше информационное пространство, средства массовой информации подхватывают, не понимая того, и это играет на руку противнику. Нужно доверять только официальным источникам информации, но все время продолжать анализировать, слушать другие мнения и делать свои выводы", – сказал военный.Обратите внимание! Идентифицировать манипуляцию, фейк, оценить уровень их опасности и как их можно предотвратить, можно только посредством повышения медиаграмотности и соблюдения правил информационной гигиены, в частности:
- получать информацию только из официальных источников;
- не следует реагировать на слишком эмоциональные сообщения;
- не распространять непроверенную информацию.
Результат будет только в единстве, когда мы совместно двигаемся к общим целям и победе, тогда мы сможем обеспечить результат и одолеть оккупанта. Если мы будем ссориться и обсуждать раздоры, происходящие в кулуарах или в любых других местах, это до добра не доведет, – отметил командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр.
Федоренко подчеркнул, нарратив "все пропало" нужно убрать с повестки дня. Со временем украинцам удастся свести к минимуму все коррупционные риски.
"А это будет возможно тогда, когда все будут равны перед законом, и мы к этому активно двигаемся. К примеру, уже к большому количеству топ-чиновников были возбуждены уголовные дела и по некоторым уже есть судебные решения", – подытожил военный.
Федоренко о ситуации на фронте: смотреть видео
Напомним, выборы в Украине проведут только после завершения военного положения. К такому соглашению пришли в середине ноября все политические силы, представленные в Верховной Раде Украины.
Скандал с депутатом Марьяной Безуглой: главное
- Ночь с 26 на 27 ноября, очевидно, оказалась бессонной для 35-летней депутатки Верховной Рады Марьяны Безуглой. Вечером, ночью и почти весь следующий день она написала в своих соцсетях почти десяток постов с критикой главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.
- Ключевой упрек Безуглой, которая, в частности, является заместителем председателя парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, касалось того, что главком ВСУ вроде бы "не смог предоставить план замысла на 2024 год".
- "Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный", – подчеркнула депутат.
- В своих сообщениях Марианна Безугла критикует Главкома ВСУ за "советизацию" украинской армии, за недостаточно проработанный план контрнаступления летом этого года, и даже за то, что до сих пор не освобожден от должности многолетний глава Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.
- Кроме того, она бегло обвиняет руководство Генштаба в покрывании генералов, которые, по ее мнению, неэффективно выполняют свои обязанности. Среди них она называет Героя Украины, бывшего командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Василия Зубанича. Безуглая называет его кумом главы Генштаба Сергея Шаптали и замечает, что именно он отвечал за неудачное наступление на юге в этом году.