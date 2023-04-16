Политические, военные и бандитские интересы: почему россияне так агрессивно пытаются взять Бахмут

Британская разведка утверждает, что Россия активизировала наступление на Бахмут, привлечены новые вагнеровцы. Речь идет о том, что вроде бы минобороны государства-агрессора и группировка Евгения Пригожина достигли консенсуса.

Бахмут остается очень важным для россиян. Об этом 24 Канала сказал военнослужащий ВСУ, народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко.

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Почему Бахмут так нужен врагу

Во-первых, им необходима хоть какая-то "победа". Во-вторых, минобороны России крайне нужно уничтожить ПИК "Вагнера". Они были в непосредственной конфронтации. Однако нельзя просто сказать: "Все, вы больше не сражаетесь. Возвращайтесь в Россию или страны Африки".

Бахмут – лучшее место, где можно без проблем уничтожить ЧВК "Вагнер" и продолжить воевать вооруженными силами России,

– утверждает военный.

По словам Костенко, в Бахмуте сошлись и политические, и военные и бандитские интересы россиян. Впрочем, взятие города имело бы выгоду, если бы они сделали это раньше, например, после потери Херсона.

Захват этого города они не смогут подать так героически, как им бы хотелось. Это будет очередная кровавая победа, которую они захотят подать через свои пропагандистские каналы,

– говорит нардеп.

Но все понимают, какие потери понесли оккупанты. Зато ВСУ Бахмут помог сдержать и уничтожить большое количество войск.

Когда мы готовимся к весенне-летней кампании, снижение наступательного потенциала и сдерживание на определенном направлении больших сил за счет малых сил дает возможность не палить свои резервы, а готовить их,

– заметил Костенко.

Утрата Бахмута, продолжает он, приведет к попаданию под обстрелы других населенных пунктов, построению другой линии обороны, переходу на нее. С другой стороны – нависает опасность его окружения. "Я думаю, наше командование это видит и сделает все для того, чтобы этого не допустить", – подытожил Роман Костенко.

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