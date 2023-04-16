Бахмут залишається дуже важливим для росіян. Про це 24 Каналу сказав військовослужбовець ЗСУ, народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко.

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Чому Бахмут так потрібен ворогу

По-перше, їм необхідна бодай якась "перемога". По-друге, міноборони Росії вкрай потрібно знищити ПВК "Вагнера". Вони були у безпосередній конфронтації. Однак не можна просто сказати: "Все, ви більше не воюєте. Повертайтеся у Росію чи країни Африки".

Бахмут – найкраще місце, де можна без проблем знищити ПВК "Вагнер" і продовжити воювати збройними силами Росії,

– стверджує військовий.

За словами Костенка, у Бахмуті зійшлися і політичні, і військові, і бандитські інтереси росіян. Втім, взяття міста мало б зиск, якби вони зробили це раніше, наприклад, після втрати Херсона.

Захоплення цього міста вони не зможуть подати так героїчно, як би їм хотілося. Це буде чергова кривава перемога, яку вони захочуть подати через свої пропагандистські канали,

– говорить нардеп.

Але усі розуміють, яких втрат зазнали окупанти. Натомість ЗСУ Бахмут допоміг стримати й знищити велику кількість військ.

Коли ми готуємося до весняно-літньої кампанії, зниження наступального потенціалу і стримування на певному напрямку таки великих сил коштом малих сил дає можливість не палити свої резерви, а готувати їх,

– зауважив Костенко.

Втрата Бахмута, продовжує він, призведе до потрапляння під обстріли інших населених пунктів, побудови іншої лінії оборони, переходу на неї. З іншого боку – нависає загроза його оточення. "Я думаю, наше командування це бачить і зробить усе для того, щоб цього не допустити", – підсумував Роман Костенко.

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