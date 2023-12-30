Три больших перелома в 2024 году: политтехнолог сделал прогноз

Нет сомнений, что 2024 год будет для Украины не менее тяжелым и не менее важным, чем год 2023-й. Однако существует слабая надежда, что в 2024 году режим Владимира Путина может пошатнуться.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он отметил, что в 2024 году будет несколько важных событий, которые могут повлиять на войну в Украине.

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Три переломных момента

Согласно оценке политтехнолога, все ключевые события грядущего года произойдут в треугольнике Украина – Россия – США.

Во-первых, Залужный сказал, что война в 2024 году будет совсем другой и что решения – найдены. Во-вторых, (в 2024 году – 24 Канал) что-то большое треснет в России… И, в-третьих, нас еще удивят выборы в США,

– спрогнозировал политтехнолог.

Вмешательство в выборы – один из инструментов России для влияния на мировую политику. Поэтому нет сомнения, что люди Путина постараются способствовать выгодному для диктатора результату выборов в Соединенных Штатах.

Он работает над тем, чтобы привести к власти на Западе того, с кем он сможет "разделить мир",

– отметил Шейтельман.

Впрочем, по мнению политтехнолога, выборы в США способны изменить позицию Вашингтона относительно российско-украинской войны где-то на 20 – 25%, а не перевернуть ее в корне, как многие предполагают.

Путин может начать охоту на своих

Наиболее обсуждаемое событие конца 2023 года в России – скандал с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой. В ней приняло участие большое количество преданных Кремлю звезд: от Филиппа Киркорова до Ксении Собчак. Однако существуют основания полагать, что от притеснений российских "звезд" Путин может перейти к притеснениям российских финансово-политических элит.

Как оказалось, у этого мероприятия был спонсор – компания МТС. И среди участников вечеринки был вице-президент этой компании, поэтому не исключено, что и российского мобильного оператора также "закенселят".

И если МТС лишат прав и государственных контрактов, это может оказать серьезное влияние на баланс отношений между Путиным и российскими олигархами. Дело в том, что владелец МТС – миллиардер Владимир Евтушенков, против которого уже открывали уголовное производство по так называемому "делу Башнефти". Тогда олигарху, всегда демонстрировавшему лояльность к Кремлю, пришлось посидеть под домашним арестом с электронным браслетом на ноге.

Не исключено, что в будущем Путин начнет "добираться" и до политической элиты. И такие действия диктатора могут дать слабую надежду, что российские олигархи начнут активнее противодействовать главе Кремля.

Как мы помним, все элиты обычно долго терпят (репрессии – 24 Канал). Мы надеялись, что все эти Дерипаски и Абрамовичи еще в прошлом году "что-то сделают", но не получилось, испугались,

– констатировал Шейтельман.

Впрочем, мятеж Пригожина показал, что для того, чтобы Путин убежал из Москвы, достаточно всего нескольких тысяч военизированных россиян. Теперь стало ясно, что в случае нового мятежа Путина с оружием в руках никто не будет защищать.

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