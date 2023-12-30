Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що у 2024 році буде декілька важливих подій, які можуть вплинути на війну в Україні.

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Три переломні моменти

Згідно з оцінкою політтехнолога, всі ключові події прийдешнього року відбудуться у трикутнику Україна – Росія – США.

По-перше, Залужний сказав, що війна у 2024 році буде зовсім іншою і що рішення – знайдені. По-друге, (у 2024 році – 24 Канал) щось велике трісне у Росії… І по-третє, нас ще здивують вибори у США,

– спрогнозував політтехнолог.

Втручання у вибори – це один із інструментів Росії для впливу на світову політику. Тому немає сумніву, що люди Путіна намагатимуться сприяти вигідному для диктатора результату виборів у Сполучених Штатах.

Він працює над тим, щоб привести до влади на Заході того, з ким він зможе "розділити світ",

– зазначив Шейтельман.

Втім, на думку політтехнолога, вибори у США здатні змінити позицію Вашингтона щодо російсько-української війни десь на 20 – 25%, а не перевернути її докорінно, як багато хто припускає.

Путін може почати полювати на своїх

Найбільш обговорювана подія кінця 2023 року в Росії – скандал із "голою вечіркою" Насті Івлєєвой. У ньому взяла участь велика кількість відданих Кремлю зірок: від Філіпа Кіркорова до Ксєнії Собчак. Однак існують підстави вважати, що від утисків російських "зірок" Путін може перейти до утисків російських фінансово-політичних еліт.

Як виявилося, у цього заходу був спонсор – компанія МТС. І серед учасників вечірки був віцепрезидент цієї компанії, тому не виключено, що і російського мобільного оператора також "закенселять".

І, якщо МТС позбавлять прав та державних контрактів, це може серйозно вплинути на баланс відносин між Путіним та російськими олігархами. Річ у тім, що власник МТС – мільярдер Владімір Євтушенков, проти якого вже відкривали кримінальне провадження в так званій "справі Башнєфті". Тоді олігарху, який завжди демонстрував лояльність до Кремля, довелося посидіти під домашнім арештом з електронним браслетом на нозі.

Не виключено, що в майбутньому Путін почне "добиратися" й до політичної еліти. І такі дії диктатора можуть дати слабку надію на те, що російські олігархи почнуть активніше протидіяти очільнику Кремля.

Як ми пам'ятаємо, усі еліти, зазвичай, довго терплять (репресії – 24 Канал). Ми сподівалися, що всі ці Дерипаски та Абрамовичі ще минулого року "щось зроблять", але не вийшло, злякалися,

– констатував Шейтельман.

Втім, заколот Пригожина показав, що для того, щоб Путін втік із Москви, достатньо усього кількох тисяч воєнізованих росіян. Тепер стало зрозуміло, що у випадку нового заколоту Путіна зі зброєю в руках ніхто не захищатиме.

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