После голосования в США, когда определился победитель выборов, его мог бы не признать оппонент, и это бы привело к политической турбулентности во власти в Соединенных Штатах. Об этом 24 Каналу рассказал посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый, который отметил, что тогда встал на паузу, в частности, вопрос помощи Украине.

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Каким будет новая каденция Трампа

На выборах в США победу одержал Дональд Трамп с довольно существенным отрывом в голосах от Камалы Харрис. Однако если бы этот отрыв был бы мизерным, тогда, вероятно, пришлось делать пересчет голосов.

Этот процесс мог бы затянуться надолго, и тогда война России против Украины отошла бы в США на второстепенный план с повестки дня.

Теперь этого точно не будет, потому что победа Дональда Трампа – это единственный сценарий, при котором не будет процесса турбулентности во власти США с длительным пересчетом голосов,

– отметил Чалый.

Трамп второй раз становится президентом США, однако его новый срок будет существенно отличаться от предыдущего. На этот раз, по словам посла, по итогам выборов, республиканцы, вероятно, будут контролировать Палату представителей и Сенат. Это означает, что Трамп сможет проводить на важные ключевые должности более лояльных людей, которым он доверяет.

Теперь важно, какой будет политика Трампа в отношении 3 ключевых вопросов:

поддержки Украины, в частности, политической. Как ее в новых условиях не только не уменьшить, но и усилить, и как Трамп будет противодействовать ультиматумам, которые провозглашает Россия;

какие каналы сотрудничества будут у Украины с новой администрацией Трампа. Также у нас еще остаются взаимные обязательства с действующей администрацией;

насколько система управления Украиной и готовность Киева быть действительно предсказуемым, надежным стратегическим партнером Соединенных Штатов будет совпадать с национальными интересами новой администрации Белого дома.

Обратите внимание! Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах. Он подчеркнул, что обсудил с Трампом пункты Плана победы на встрече в Нью-Йорке, на встречах в Вашингтоне – в Конгрессе и в Белом доме.

На окончательный результат голосования, по мнению посла, повлияло, в частности, то, что очень много американцев в социологических опросах не выражали поддержку Дональду Трампу, но в итоге проголосовали за него.

В общении люди признавали, что не хотят говорить о том, что поддерживают Трампа, но они делают это, потому что хотят вернуть нормальность в США. Как они говорили, чтобы было так, как во времена президентства Рональда Рейгана,

– пояснил Валерий Чалый.

К слову, член Республиканской партии Борис Пинкус считает, что Трамп будет помогать Украине, ведь он заявлял о том, что в случае вероятных договоренностей с Россией, украинские национальные интересы будут сохранены. Пинкус уверен, что при правлении Трампа должна завершиться война в Украине при условии, что Россия окажется за чертой границ 1991 года.