Після голосування у США, коли визначився переможець виборів, його міг би не визнати опонент, і це б призвело до політичної турбулентності у владі в Сполучених Штатах. Про це 24 Каналу розповів посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий, який зазначив, що тоді встало на паузу, зокрема, питання допомоги України.

До теми Що означає перемога Трампа й республіканців у Конгресі та що тепер зміниться для України

Яким буде новий президентський термін Трампа

На виборах у США перемогу здобув Дональд Трамп з доволі суттєвим відривом у голосах від Камали Гарріс. Проте якби цей відрив був би мізерним, тоді, ймовірно, довелось робити перерахунок голосів.

Цей процес міг би затягнутися надовго, і тоді війна Росії проти України відійшла б у США на другорядний план з порядку денного.

Тепер цього точно не буде, тому що перемога Дональда Трампа – це єдиний сценарій, при якому не буде процесу турбулентності у владі США з тривалим перерахунком голосів,

– зауважив Чалий.

Трамп вдруге стає президентом США, проте його новий термін буде суттєво відрізнятися від попереднього. Цього разу, за словами посла, за підсумком виборів, республіканці, імовірно, контролюватимуть Палату представників і Сенат. Це означає, що Трамп зможе проводити на важливі ключові посади більш лояльних людей, яким він довіряє.

Тепер важливо, якою буде політика Трампа щодо 3 ключових питань:

підтримки України, зокрема, політичної. Як її в нових умовах не тільки не зменшити, але й підсилити, і як Трамп протидіятиме ультиматумам, які проголошує Росія;

які канали співробітництва будуть в України з новою адміністрацією Трампа. Також у нас ще залишаються взаємні зобов'язання з чинною адміністрацією;

наскільки система управління Україною та готовність Києва бути дійсно передбачуваним, надійним стратегічним партнером Сполучених Штатів буде збігатися з національними інтересами нової адміністрації Білого дому.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Він підкреслив, що обговорив з Трампом пункти Плану перемоги на зустрічі в Нью-Йорку, на зустрічах у Вашингтоні – у Конгресі та в Білому домі.

На остаточний результат голосування, на думку посла, вплинуло, зокрема, те, що дуже багато американців в соціологічних опитуваннях не висловлювали підтримку Дональду Трампу, але у підсумку проголосували за нього.

У спілкуванні люди визнавали, що не хочуть говорити про те, що підтримують Трампа, але вони роблять це, тому що хочуть повернути нормальність у США. Як вони говорили, щоб було так, як за часів президентства Рональда Рейгана,

– пояснив Валерій Чалий.

До слова, член Республіканської партії Борис Пінкус вважає, що Трамп допомагатиме Україні, адже він заявляв про те, що у разі імовірних домовленостей із Росією українські національні інтереси будуть збережені. Пінкус впевнений, що за правління Трампа має завершитись війна в Україні за умови, що Росія опиниться за межею кордонів 1991 року.