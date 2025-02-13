"Не обращать внимания на заявления западных политиков": командир 429 полка призывает присоединяться к войску

Ряд западных политиков делают заявления, которые могут создать впечатление, что конец войны уже близко. Однако будущее Украины напрямую зависит от каждого гражданина и прочности Сил обороны.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко в разговоре с 24 Каналом призвал не обращать внимание на информационное пространство и активно участвовать в рядах армии. Отметим, что юношей могут мобилизовать с 18 лет.

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Самое важное – люди

Командир полка беспилотных систем Юрий Федоренко обратился к гражданам с призывом активно приобщаться к рекрутинговой кампании и мобилизационным процессам. Он отметил, что сейчас 429 полк активно комплектуется, и каждый имеет шанс стать частью силы, которая защищает страну.

Не обращайте внимания на то, что происходит в информационном пространстве Украины. Различные заявления политиков, имею в виду, которые относятся к нашим стратегическим международным партнерам, могут навеять мысль, что конец войны уже маячит за горизонтом. Но на самом деле, где мы будем находиться сегодня и завтра зависит от каждого из нас и от того, насколько сильными будут Силы обороны,

– подчеркнул он.

Командир отметил, что важнейшим ресурсом для обороны являются люди, ведь за каждой пушкой или пультом FPV-дрона стоит живой человек, который своим трудом и отвагой не дает врагу ни одного шанса захватить нашу землю и посеять хаос. Он призвал всех, кто имеет возможность, приобщиться к защите страны, ведь от каждого зависит результат этой борьбы.

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