Подрыв генерала Кириллова – наиболее успешная и дерзкая ликвидация этой войны, – эксперт

Ликвидация российского генерала Игоря Кириллова –это показательное событие. СБУ продемонстрировала, что для нее нет нереальных задач.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на блог политолога Тараса Загороднего. Эксперт подчеркивает, что Игорь Кириллов – самый высокопоставленный генерал-командующий российских войск, погибший за время войны России против Украины.

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Операция по подрыву Кириллова действительно уникальная, даже по мировым меркам. Генерала взорвали в полностью начиненной камерами и российскими спецслужбами Москве. За плечами Службы – ликвидация многих коллаборационистов, предателей и военных преступников – от Владлена Татарского до Ильи Кивы. Но Кириллов – это новый, сверхвысокий уровень работы подчиненных Василия Малюка,

– пишет политолог.

"СБУ традиционно не дает официальных сообщений о таких ликвидациях – узнаем о них из источников СМИ. Но здесь Служба выполнила свою работу, что называется "с особым цинизмом" к врагу. В понедельник вечером сообщила о подозрении Кириллову, а уже на следующее утро ликвидировала. Кириллов – военный преступник, который ответственен за массовое применение рашистами запрещенного химического оружия против украинских воинов. Он был в санкционных списках многих западных государств. Но СБУ ввела свои санкции молниеносно и эффективно", – считает эксперт.

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Загородний напоминает: Кириллов, кроме того, что курировал применение химического оружия на фронте, любил рассказывать разные глупости об Украине.

"Он – автор мема о "боевых комарах на вооружении Украины". Не знаю, прилетали ли к Кириллову последней ночью боевые комары. А вот боевой самокат от СБУ приехал прямо по месту жительства. При этом Служба все время на шаг впереди россиян. Поэтому что это будет в следующий раз – самокат, статуэтка в кафе или боевой комар, как обещал покойный Кириллов, узнаем из следующей серии многосерийного фильма "Ликвидация". "Продюсеры" из СБУ просят россиян не отходить от экранов", – резюмирует политолог.

Напомним, 17 декабря стало известно о ликвидации в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.