Почему изменились действия Макрона по Украине: политолог оценил позицию президента Франции

В течение последних месяцев прозвучало много громких заявлений от президента Франции Эммануэля Макрона о поддержке Украины. Важно, что уже есть конкретные действия.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что такая лидерская позиция частично связана с тем, что на днях состоятся выборы в Европарламент. Но это не основная причина.

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О чем свидетельствуют заявления Макрона

Как отметил Фесенко, риторика Макрона по поддержке Украины усилилась. Уже есть решение о передаче боевых самолетов и идут разговоры об отправке инструкторов.

Сейчас у Макрона не только риторика, но и есть конкретные действия в поддержку Украины. И материальные в виде военной помощи, и по обучению украинских бойцов. Чего хочет Макрон? Он хочет стать новым безопасностным лидером Европейского Союза. Макрон продвигает идею создания оборонного альянса внутри ЕС,

– сказал Фесенко.

Президент Франции делает это по двум причинам. Прежде всего в Европе осознают риски российского нашествия, если, не дай Бог, Украина не выдержит. Там понимают, что угроза действительно есть.

Кроме того, если на выборах в США победит Дональд Трамп, то европейцам придется больше заботиться о собственной безопасности. И Макрон хочет стать лидером создания европейской системы безопасности, а также – лидером в поддержке Украины. Наше государство это устраивает.

Уже видим определенные действия. В частности и во время визита Зеленского во Францию. Посмотрите, как его принимали; какой был уровень встреч, переговоров. Я уже не говорю о встречах с Байденом. Это свидетельствует, что солидарность с Украиной не только сохраняется, но и становится крепче и мощнее,

– отметил Фесенко.

Заявления Макрона: коротко