Политический совет партии "Слуги народа" в мае планирует собраться на заседание, чтобы рассмотреть поведение скандального нардепа Николая Тищенко. Об этом СМИ рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.

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Лишение Тищенко голоса в политсовете

Во фракции сообщили, что заседание политсовета может состояться до 20 мая. Прежде всего нужно выбрать из состава еще 12 заместителей по разным направлениям – информационная безопасность, гуманитарная сфера, юридическая, военная, инфраструктура, рассказала нардеп. Отдельная тема заседания – вечеринка Тищенко.

Относительно вариантов наказания от политсовета рассматривают не назначение штрафа, а вероятное лишение голоса. Поскольку Тищенко возглавляет Закарпатскую ячейку партии, он может лишиться своего голоса там.

Планируем в мае провести заседание политсовета... и будет отдельным вопросом рассматриваться поведение Николая Тищенко. Штраф политсовет не выписывает. Но Тищенко член Совета общин, председатель Закарпатской ячейки. Поэтому лишить права голоса его можно только там,

– сказала Кравчук.

Напомним: за подпольную вечеринку, которую во время локдауна устроил для жены "слуга народа" Николай Тищенко, будет отвечать отель, в котором она состоялась. Администрации заведения придется заплатить штраф. В партии же отметили: они не являются полицией, поэтому не могут накладывать на кого-то штрафы.

Обратите внимание! Недавно нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа заявила, что исключение Тищенко из фракции – это справедливое наказание. В то же время Евгения Кравчук высказывалась, что по ее мнению, то ситуация с вечеринкой не тянет на исключение из фракции.

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