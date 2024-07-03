Трамп имеет колоссальное влияние: может ли он "кинуть" Украину

Западные СМИ уже начинают писать о возможных планах Трампа относительно войны в Украине. Некоторые вещи могут напугать, но пока рано что-нибудь загадывать.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, заметив, что сейчас стоит аккуратно относиться к различным материалам о Трампе, Байдене в западных СМИ. В Штатах начинаются предвыборные гонки. И сейчас может вбрасываться в информационное пространство много странных материалов.

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Чего ожидать от Трампа

СМИ сообщали со ссылкой на двух людей, которые приближены к Трампу, что он хочет быстро закончить полномасштабную войну в Украине. Для этого тот якобы обдумывает соглашение о нерасширении НАТО на Восток. Речь идет о Грузии и Украине. Также могут быть переговоры относительно того, "сколько территории Украины Россия может себе оставить".

Как отметил Тизенгаузен, не стоит отвергать ни один из вариантов развития событий. В свое время Россия оккупировала украинский Крым. И чрезвычайно решительных действий от Штатов не было.

Не исключено, что Трамп что-то такое рассматривает. Может ли он это без нас решить? Думаю, что нет. Может ли он сделать так, что все решится без нас? Думаю, что да. Помните, как он влиял на республиканцев, когда принимали пакет помощи нам? И это он не был президентом. У него колоссальное влияние на Республиканскую партию,

– отметил Тизенгаузен.

И не только на нее. Трамп может остановить военную помощь для Украины. И вряд ли Европа способна компенсировать эти объемы. С меньшим количеством оружия нашему государству будет еще труднее.

Чтобы Украина могла отвоевать все территории, вероятно, необходимо в разы больше оружия. Этот вариант также не стоит откидывать. Но, вероятно, он может случиться только при определенных условиях.

Это реально, если Трамп станет президентом; пойдет на договоренности с Путиным. А потом Путин его кинет. Тогда Трамп вполне может сказать: "Я дам Украине столько оружия, что накажу этого гада". Рано или поздно мы вернем все наши территории. Может и больше. Но в этих реалиях пока может быть крайне трудно это сделать,

– считает Тизенгаузен.