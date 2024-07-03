Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що зараз варто акуратно ставитися до різних матеріалів про Трампа, Байдена у західних ЗМІ. У Штатах починаються передвиборчі перегони. І зараз може вкидатися в інформаційний простір багато дивних матеріалів.

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Чого очікувати від Трампа

ЗМІ повідомляли з посиланням на двох людей, які наближені до Трампа, що він хоче швидко закінчити повномасштабну війну в Україні. Для цього той буцімто обдумує угоду щодо нерозширення НАТО на Схід. Йдеться про Грузію та Україну. Також можуть бути переговори щодо того, "скільки території України Росія може собі залишити".

Як наголосив Тизенгаузен, не варто відкидати жоден з варіантів розвитку подій. Свого часу Росія окупувала український Крим. І надзвичайно рішучих дій від Штатів не було.

Не виключено, що Трамп щось таке розглядає. Чи може він це без нас вирішити? Думаю, що ні. Чи може він зробити так, що все вирішиться без нас? Думаю, що так. Пам'ятаєте, як він впливав на республіканців, коли ухвалювали нам пакет допомоги? І це він не був президентом. У нього колосальний вплив на Республіканську партію,

– зауважив Тизенгаузен.

І не лише на неї. Трамп може зупинити військову допомогу для України. І навряд чи Європа здатна компенсувати ці обсяги. З меншою кількістю зброї нашій державі буде ще важче.

Щоб Україна мала змогу відвоювати усі території, ймовірно, необхідно в рази більше зброї. Цей варіант також не варто відкидати. Але, ймовірно, він може статися лише за певних умов.

Це реально, якщо Трамп стане президентом; піде на домовленості з Путіним. А потім Путін його кине. Тоді Трамп цілком може сказати: "Я дам Україні стільки зброї, що покараю цього гада". Рано чи пізно ми повернемо усі наші території. Може й більше. Але в цих реаліях поки може бути вкрай важко це зробити,

– вважає Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Дональдом Трампом. Україна має розуміти, до чого їй готуватися.