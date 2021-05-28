Настойчивый: поляка, который хочет собирать клубнику в Украине, в третий раз задержали

Пограничники задержали иностранца, который нелегально пересек границу со стороны Венгрии. Мужчина уже в третий раз пытается попасть в Украину, впрочем – без успеха.
Мужчину заметили, когда он перелезал через ограду. Его задержали пограничники Мукачевского отряда, а именно – отделение "Большая Паладь".
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Они выяснили, что он – гражданин Польши. При этом, с начала года его уже задерживали пограничники Львовского и Чопского отрядов.Обратите внимание! Во время допроса мужчина объяснил пограничникам свои мотивы. Он заявил, что хотел попасть в Украину на сбор клубники.
После задержания поляка доставили в пограничное подразделение, чтобы составить на него протокол. Дальнейшую судьбу нарушителя будет решать суд.
Другие задержания на границе
- Ранее пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который незаконно пересек границу с Украиной. Теперь ему грозит запрет въезда на 10 лет.
- А на границе Украины и Словакии задержали гражданина Германии, который пробирался в Украину лесом. Он направлялся во Львов – в гости к знакомым.
- В Одесской области мужчина нелегально пересек границу Украины и Молдовы. Выяснилось, что его уже длительное время разыскивает Интерпол.