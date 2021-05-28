Настойчивый: поляка, который хочет собирать клубнику в Украине, в третий раз задержали

Пограничники задержали иностранца, который нелегально пересек границу со стороны Венгрии. Мужчина уже в третий раз пытается попасть в Украину, впрочем – без успеха.

Мужчину заметили, когда он перелезал через ограду. Его задержали пограничники Мукачевского отряда, а именно – отделение "Большая Паладь".

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Они выяснили, что он – гражданин Польши. При этом, с начала года его уже задерживали пограничники Львовского и Чопского отрядов.

Во время допроса мужчина объяснил пограничникам свои мотивы. Он заявил, что хотел попасть в Украину на сбор клубники.

После задержания поляка доставили в пограничное подразделение, чтобы составить на него протокол. Дальнейшую судьбу нарушителя будет решать суд.

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