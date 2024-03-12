Поляки планируют расширить блокаду границы: чего ожидать украинцам
Польские протестующие с 13 марта планируют расширить блокаду. Фермеры возобновят блокирование пункта пропуска "Корчова-Краковец", в результате чего забастовка снова коснется всех грузовых пунктов пропуска на польско-украинской границе.
Руководитель портала Ukrayina.pl, журналистка телеканала tvn24.pl и Super Express Алина Макарчук объяснила 24 Каналу, как расширение блокады повлияет на пассажиров, а также конвои с военной и гуманитарной помощью. К слову, 11 марта появилась информация, что поляки задерживают украинские автобусы с пассажирами.
Важно Блокировка границы поляками: какая ситуация для автобусов и грузовиков
Блокировка усилится
На всех дорогах к украинской границе в Польше, на которых протестуют фермеры, от 13 марта польская полиция усилит охрану. Ведь эти дороги входят в список так называемой критической инфраструктуры.
Здесь не должно быть проблем для пассажиров, а также для перевозки военной и гуманитарной помощи. Однако могут возникать проблемы с коммерческими перевозками как во время каждой блокады на конкретном пункте,
– сказала Макарчук.
По ее словам, это связано с тем, что фермеры становятся на дороге и затрудняют продвижение грузовиков. Из-за этого увеличивается время ожидания на пересечение границы.
Однако, если водитель везет важный груз, который надо быстро довести в Украину, то надо обращаться в полицию. Ведь фермеры не имеют права задерживать гуманитарные конвои, военную помощь и все, что может спасать человеческую жизнь, а также пассажирские автобусы.
К сожалению, у правительства Дональда Туска большая проблема с польскими фермерами, за которыми стоят политические оппоненты, которые думают, что таким образом выиграют местные выборы в апреле,
– отметила руководитель портала Ukrayina.pl.
Напомним, в Варшаве 28 марта встречается украинская и польская делегации. Надеемся, что им удастся договориться и 28 марта станет переломным днем в этой истории.
Инциденты на фоне протестов
Польские СМИ крайне осторожно информируют о ситуации относительно протестов, ведь это внутренняя борьба перед местными выборами в стране.
Мы наблюдаем за двумя вещами. Первая – это антиукраинская партия "Конфедерация" рядом с нашей границей, вторая – предыдущая правящая партия "Право и справедливость", которая подстрекает фермеров по всей Польше,
– добавила Макарчук.
По ее словам, 20 марта фермеры собираются блокировать все областные центры и крупные города. Несмотря на то, что польское правительство регулярно разговаривает с протестующими, им мало. Они хотят дальше блокировать украинскую границу. На фоне этих протестов возникают различные инциденты.
Вчера, 11 марта, вице-премьер-министр по вопросам восстановления и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о том, что имеет информацию о случаях блокирования польскими протестующими пассажирских автобусов.
Я сразу позвонила в главное управление польской полиции. Младший инспектор Катажины Новак мне сказала: "Все гуманитарные конвои, военная помощь, автобусы направляются в Украину без препятствий. Мы проверили эту информацию. Она ложная",
– отметила руководитель портала Ukrayina.pl.
Каждый такой случай должен быть доказан, а доказательства инцидента надо передавать польской полиции. То есть, если у украинской стороны есть фотографии или видео, то необходимо сообщить об этом польские службы, которые немедленно должны отреагировать. К сожалению, российское ИПСО делает снова на этой теме карьеру.
Если вы являетесь свидетелем такой ситуации, то в Польше работают службы, полиция, которые займутся каждым делом. У нас нет доказательств того, что инциденты, о которых писал Кубраков, регулярные или массовые. Возможно, был один инцидент, где автобус стоял несколько часов и ожидал дольше, чем другие, но мы об этом не знаем,
– сказала Макарчук.
Украинская сторона подтверждает, что гуманитарные конвои, военная помощь и пассажирские автобусы едут в Украину без задержек. Даже если фермеры пытаются задерживать эти конвои или автобусы, то в таких местах появляется польская полиция и каждая такая ситуация быстро урегулируется.
Ситуация на границе с Польшей
- В феврале 2024 года на украинско-польской границе с новой силой вспыхнули протесты. 13 марта фермеры возобновят блокирование пункт пропуска "Краковец", который был разблокирован последние несколько дней.
- Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что переговоры с Польшей приведут к мерам по защите польских фермеров. В будущем это поможет снять напряженность и прекратит протесты на границе.
- В сети появилась информация, что протест фермеров задел и пассажирские перевозки. В то же время в польской полиции отрицают, что митингующие задерживали пассажирские автобусы, которые направлялись в сторону Польши из Украины. Правоохранители отметили, что движение якобы происходит.