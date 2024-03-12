Поляки планируют расширить блокаду границы: чего ожидать украинцам

Польские протестующие с 13 марта планируют расширить блокаду. Фермеры возобновят блокирование пункта пропуска "Корчова-Краковец", в результате чего забастовка снова коснется всех грузовых пунктов пропуска на польско-украинской границе.

Руководитель портала Ukrayina.pl, журналистка телеканала tvn24.pl и Super Express Алина Макарчук объяснила 24 Каналу, как расширение блокады повлияет на пассажиров, а также конвои с военной и гуманитарной помощью. К слову, 11 марта появилась информация, что поляки задерживают украинские автобусы с пассажирами.

Важно Блокировка границы поляками: какая ситуация для автобусов и грузовиков

Блокировка усилится

На всех дорогах к украинской границе в Польше, на которых протестуют фермеры, от 13 марта польская полиция усилит охрану. Ведь эти дороги входят в список так называемой критической инфраструктуры.

Здесь не должно быть проблем для пассажиров, а также для перевозки военной и гуманитарной помощи. Однако могут возникать проблемы с коммерческими перевозками как во время каждой блокады на конкретном пункте,

– сказала Макарчук.

По ее словам, это связано с тем, что фермеры становятся на дороге и затрудняют продвижение грузовиков. Из-за этого увеличивается время ожидания на пересечение границы.

Однако, если водитель везет важный груз, который надо быстро довести в Украину, то надо обращаться в полицию. Ведь фермеры не имеют права задерживать гуманитарные конвои, военную помощь и все, что может спасать человеческую жизнь, а также пассажирские автобусы.

К сожалению, у правительства Дональда Туска большая проблема с польскими фермерами, за которыми стоят политические оппоненты, которые думают, что таким образом выиграют местные выборы в апреле,

– отметила руководитель портала Ukrayina.pl.

Напомним, в Варшаве 28 марта встречается украинская и польская делегации. Надеемся, что им удастся договориться и 28 марта станет переломным днем в этой истории.

Инциденты на фоне протестов

Польские СМИ крайне осторожно информируют о ситуации относительно протестов, ведь это внутренняя борьба перед местными выборами в стране.

Мы наблюдаем за двумя вещами. Первая – это антиукраинская партия "Конфедерация" рядом с нашей границей, вторая – предыдущая правящая партия "Право и справедливость", которая подстрекает фермеров по всей Польше,

– добавила Макарчук.

По ее словам, 20 марта фермеры собираются блокировать все областные центры и крупные города. Несмотря на то, что польское правительство регулярно разговаривает с протестующими, им мало. Они хотят дальше блокировать украинскую границу. На фоне этих протестов возникают различные инциденты.

Вчера, 11 марта, вице-премьер-министр по вопросам восстановления и министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил о том, что имеет информацию о случаях блокирования польскими протестующими пассажирских автобусов.

Я сразу позвонила в главное управление польской полиции. Младший инспектор Катажины Новак мне сказала: "Все гуманитарные конвои, военная помощь, автобусы направляются в Украину без препятствий. Мы проверили эту информацию. Она ложная",

– отметила руководитель портала Ukrayina.pl.

Каждый такой случай должен быть доказан, а доказательства инцидента надо передавать польской полиции. То есть, если у украинской стороны есть фотографии или видео, то необходимо сообщить об этом польские службы, которые немедленно должны отреагировать. К сожалению, российское ИПСО делает снова на этой теме карьеру.

Если вы являетесь свидетелем такой ситуации, то в Польше работают службы, полиция, которые займутся каждым делом. У нас нет доказательств того, что инциденты, о которых писал Кубраков, регулярные или массовые. Возможно, был один инцидент, где автобус стоял несколько часов и ожидал дольше, чем другие, но мы об этом не знаем,

– сказала Макарчук.

Украинская сторона подтверждает, что гуманитарные конвои, военная помощь и пассажирские автобусы едут в Украину без задержек. Даже если фермеры пытаются задерживать эти конвои или автобусы, то в таких местах появляется польская полиция и каждая такая ситуация быстро урегулируется.

Ситуация на границе с Польшей