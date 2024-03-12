Керівниця порталу Ukrayina.pl, журналістка телеканалу tvn24.pl та Super Express Аліна Макарчук пояснила 24 Каналу, як розширення блокади вплине на пасажирів, а також конвої з військовою та гуманітарною допомогою. До слова, 11 березня з'явилася інформація, що поляки затримують українські автобуси з пасажирами.

Важливо Блокування кордону поляками: яка ситуація для автобусів та вантажівок

Блокування посилиться

На всіх дорогах до українського кордону у Польщі, на яких протестують фермери, від 13 березня польська поліція посилить охорону. Адже ці дороги входять до списку так званої критичної інфраструктури.

Тут не має бути проблем для пасажирів, а також для перевезення військової та гуманітарної допомоги. Проте можуть виникати проблеми з комерційними перевезеннями як під час кожної блокади на конкретному пункті,

– мовила Макарчук.

За її словами, це пов'язано з тим, що фермери стають на дорозі й ускладнюють просування вантажівок. Через це збільшується час очікування на перетин кордону.

Однак, якщо водій везе важливий вантаж, який треба швидко довести в Україну, то треба звертатися в поліцію. Адже фермери не мають права затримувати гуманітарні конвої, військову допомогу й все, що може рятувати людське життя, а також пасажирські автобуси.

На жаль, в уряду Дональда Туска велика проблема з польськими фермерами, за якими стоять політичні опоненти, які думають, що у такий спосіб виграють місцеві вибори у квітні,

– зазначила керівниця порталу Ukrayina.pl.

Нагадаємо, у Варшаві 28 березня зустрічається українська та польська делегації. Сподіваймося, що їм вдасться домовитися й 28 березня стане переломним днем в цій історії.

Інциденти на тлі протестів

Польські ЗМІ вкрай обережно інформують про ситуацію щодо протестів, адже це внутрішня боротьба перед місцевими виборами в країні.

Ми спостерігаємо за двома речами. Перша – це антиукраїнська партія "Конфедерація" поряд з нашим кордоном, друга – попередня правляча партія "Право і справедливість", яка підбурює фермерів по всій Польщі,

– додала Макарчук.

За її словами, 20 березня фермери збираються блокувати всі обласні центри та великі міста. Попри те, що польський уряд регулярно розмовляє з протестувальниками, їм замало. Вони хочуть далі блокувати український кордон. На тлі цих протестів виникають різні інциденти.

Вчора, 11 березня, віцепрем'єр-міністр з питань відновлення та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про те, що має інформацію про випадки блокування польськими протестувальниками пасажирських автобусів.

Я одразу подзвонила в головне управління польської поліції. Молодша інспекторка Катажини Новак мені сказала: "Всі гуманітарні конвої, військова допомога, автобуси прямують в Україну без перешкод. Ми перевірили цю інформацію. Вона неправдива",

– наголосила керівниця порталу Ukrayina.pl.

Кожен такий випадок повинен бути доведений, а докази інциденту треба передавати польській поліції. Тобто, якщо в української сторони є фотографії чи відео, то необхідно повідомити про це польські служби, які негайно повинні відреагувати. На жаль, російське ІПСО робить знову на цій темі кар'єру.

Якщо ви є свідком такої ситуації, то в Польщі працюють служби, поліція, які займуться кожною справою, яку ви зголосите. У нас немає доказів того, що інциденти, про які писав Кубраков, регулярні або масові. Можливо, був один інцидент, де автобус стояв декілька годин й очікував довше, ніж інші, але ми про це не знаємо,

– сказала Макарчук.

Українська сторона підтверджує, що гуманітарні конвої, військова допомога й пасажирські автобуси їдуть в Україну без затримок. Навіть якщо фермери намагаються затримувати ці конвої чи автобуси, то в таких місцях з'являється польська поліція й кожна така ситуація швидко врегульовується.

Ситуація на кордоні з Польщею