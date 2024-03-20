Поляки полностью заблокировали движение пассажирского транспорта через ПП "Медика - "Шегини"
Протесты на украинско-польской границе продолжаются. Поляки заблокировали один из КПП для пассажирского транспорта.
Польские протестующие днем 20 марта полностью перекрыли КПП “Медика – Шегини” для пассажирского транспорта. Перед этим сообщали о блокировании автобусов на этом же КПП.
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Не будут пропускать никого
Польские пограничники сообщили ГПСУ, что ориентировочно до 20:00 пропуск грузовиков и автобусов через КПП "Медика – Шегини" будет полностью приостановлен.
В то же время участники акций протеста не будут пропускать и легковые автомобили,
– говорится в сообщении.
В то же время для легковых автомобилей на смежной стороне есть возможность объезда митингующих. В ГПСУ просят учесть эту информацию при планировании пересечения границы.
На территории Польши в очередях находится 850 грузовиков, больше всего – на КПП "Ягодин".
Кубраков обратился к польской стороне
- Министр инфраструктуры Украины отреагировал на блокирование движения автобусов на КПП "Медика – Шегини", которое продолжалось с 11 часов.
- Кубраков отметил, что менее 10 дней назад польские власти обещали, что пассажирские автобусы будут пересекать границу без помех. В то же время мы можем видеть, что обещание не было выполнено.
- Украинский министр риторически спросил своего польского коллегу, могут ли быть люди заложниками "политических противостояний цивилизованной страны".