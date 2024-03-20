Поляки полностью заблокировали движение пассажирского транспорта через ПП "Медика - "Шегини"

Протесты на украинско-польской границе продолжаются. Поляки заблокировали один из КПП для пассажирского транспорта.

Польские протестующие днем 20 марта полностью перекрыли КПП “Медика – Шегини” для пассажирского транспорта. Перед этим сообщали о блокировании автобусов на этом же КПП.

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Не будут пропускать никого

Польские пограничники сообщили ГПСУ, что ориентировочно до 20:00 пропуск грузовиков и автобусов через КПП "Медика – Шегини" будет полностью приостановлен.

В то же время участники акций протеста не будут пропускать и легковые автомобили,

– говорится в сообщении.

В то же время для легковых автомобилей на смежной стороне есть возможность объезда митингующих. В ГПСУ просят учесть эту информацию при планировании пересечения границы.

На территории Польши в очередях находится 850 грузовиков, больше всего – на КПП "Ягодин".

Кубраков обратился к польской стороне