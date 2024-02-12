Низость и позор, - Садовый о высыпанном поляками украинском зерне
Источник:Андрей Садовый
Польские фермеры высыпали на дорогу украинское зерно из грузовиков возле пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск". Андрей Садовый отреагировал на эту выходку поляков.
Городской голова Львова Андрей Садовый осудил польских протестующих, которые рассыпали украинское зерно на границе.
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Реакция Андрея Садового на поступки польских фермеров
Назовем вещи своими именами. На этом фото – украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков,
– заявил Андрей Садовый.
Украинское зерно, которое рассыпали польские фермеры / Фото Андрей Садовый
Мэр Львова отметил, что псевдоблокада на границе продолжается.
"Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну, – это как работать сапером, – высказался Садовый.
Городской голова Львова отметил, что такие действия – низость и позор.
Что этому предшествовало
- В воскресенье, 11 февраля, польские фермеры, которые протестуют у границы с Украиной, высыпали часть зерна из трех украинских грузовиков вблизи пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск".
- Известно, что участники блокады подошли с болгарками и порезали ими замки и отсеки. Очевидцы рассказали, что протестующие "взяли болгарку на батарейке. И хотели просто вырезать люк. Сорвали пломбу. И высыпали пшеницу. С каждого самохода, как минимум, высыпалось где-то наверное по тонны три точно".
- Впоследствии польские правоохранители сообщили, что водители фур, из которых поляки высыпали зерно, вернулись в Украину.