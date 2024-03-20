Поляки разблокировали "Шегини" для пассажирского транспорта: какова ситуация с проездом грузовиков
Источник:Госпогранслужба
Польские фермеры сняли блокаду для автобусов и легковушек на пункте пропуска "Медика - Шегини". В то же время они продолжают препятствовать движению грузовиков.
Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, заметив, что, к сожалению, польские фермеры не перестают блокировать границу. На разных пунктах пропуска они используют разные методы. В одних случаях идет усложнение движения, в других – полная блокировка движения.
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Польские фермеры и дальше блокируют движение грузовиков
В Госпогранслужбе сообщили, что в пункте пропуска "Медика – Шегини" восстановлен пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях. Протестующие не препятствуют движению пассажиров.
Впрочем, представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" добавил, что польские фермеры продолжают ограничивать движение через границу украинских грузовиков.
В 20:10 ГНСУ получила информацию от польских коллег о завершении блокирования польскими фермерами движения автобусов и легковых автомобилей на въезд и выезд из Польши,
– рассказал полковник.
По его словам, оформление этих транспортных средств сейчас осуществляется в установленном порядке. Он также добавил, что в настоящее время в Госпогранслужбе не знают о том, планируют ли польские аграрии повторить акцию по блокированию пассажирского транспорта.
Что этому предшествовало: главное
- Днем 20 марта в Государственной пограничной службе сообщили, что на КПП "Медика - Шегини" польская сторона блокирует движение автобусов. Перед этим протестующие уже временно перестали блокировать один из КПП, а затем снова развернули протест.
- Польские протестующие сообщали о планах пропускать автобусы через соответствующие промежутки времени. В частности, там обещают пропускать один автобус в два часа. Речь шла и о въезде в Украину, и о выезде из нашего государства.
- Позже польские пограничники сообщили ГНСУ, что ориентировочно к 20:00 пропуск грузовиков и автобусов через КПП "Медика - Шегини" будет полностью приостановлен. Фактически пассажирский транспорт не сможет курсировать почти целый день. До этого поляки обещали пропускать по одному автобусу на два часа.
- Отмечалось, что участники акций протеста не будут пропускать и легковые автомобили. В то же время, для легковых автомобилей на смежной стороне была возможность объезда митингующих. В ГНСУ просили принять во внимание эту информацию при планировании пересечения границы.