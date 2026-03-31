Правоохранители провели обыск у военнослужащего и нашли немало интересного.

Что нашли у полковника, пойманного на взятке?

В ГБР опубликовали вещи, обнаруженные у подозреваемого. Среди них – табличка с надписью: "Обыски – признак успеха. К лохам с обысками не приходят".

Также при себе полковник имел 3 тысяч долларов США – это половина той суммы, за которую он хотел приобрести себе "инвалидность".

Та самая "красноречивая" табличка / Фото ГБР

Напомним, что полковника Национальной гвардии Украины задержали за попытку незаконно оформить фиктивную инвалидность.

Бывший начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации пытался получить II группу инвалидности, чтобы уволиться со службы и оформить государственные выплаты.

Для этого он обратился к члену экспертной медицинской команды в Киеве и предложил 6 тысяч долларов США за "нужное" решение.

Медик не нашел оснований для установления инвалидности. Однако военнослужащий не отказался от своих намерений.

24 марта 2026 года он передал 3 тысячи долларов США как часть оговоренной суммы, после чего его задержали.

25 марта военнослужащему сообщили о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу). На следующий день суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога почти 1 миллиона гривен.

