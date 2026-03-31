Правоохранители провели обыск у военнослужащего и нашли немало интересного.
Что нашли у полковника, пойманного на взятке?
В ГБР опубликовали вещи, обнаруженные у подозреваемого. Среди них – табличка с надписью: "Обыски – признак успеха. К лохам с обысками не приходят".
Также при себе полковник имел 3 тысяч долларов США – это половина той суммы, за которую он хотел приобрести себе "инвалидность".
Та самая "красноречивая" табличка / Фото ГБР
Напомним, что полковника Национальной гвардии Украины задержали за попытку незаконно оформить фиктивную инвалидность.
Бывший начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации пытался получить II группу инвалидности, чтобы уволиться со службы и оформить государственные выплаты.
Для этого он обратился к члену экспертной медицинской команды в Киеве и предложил 6 тысяч долларов США за "нужное" решение.
Медик не нашел оснований для установления инвалидности. Однако военнослужащий не отказался от своих намерений.
24 марта 2026 года он передал 3 тысячи долларов США как часть оговоренной суммы, после чего его задержали.
25 марта военнослужащему сообщили о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды должностному лицу). На следующий день суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью залога почти 1 миллиона гривен.
В Киевском университете культуры обнаружили коррупционную схему, связанную с растратой бюджетных средств, с участием служащих Министерства образования и науки Украины. Подозреваемым, среди которых и бывший ректор Михаил Поплавский, грозит до 12 лет лишения свободы, а досудебное расследование продолжается.
По данным журналистов, депутату Сокальского горсовета Владимиру Ковальчуку сообщили о подозрении. Ему объявили подозрение в предоставлении ложных показаний и декларировании недостоверной информации, связанных с делом о незаконном обогащении председателя АМКУ Павла Кириленко.
Правоохранители разоблачили коррупционную схему на Днепропетровщине, где чиновники завышали цены на закупку материалов для фортификаций. В результате преступных действий государство понесло убытки на более 14 миллионов гривен.