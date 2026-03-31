Правоохоронці провели обшук у військовослужбовця і знайшли чимало цікавого.

Що знайшли у полковника, спійманого на хабарі?

У ДБР опублікували речі, виявлені у підозрюваного. Серед них – табличка з написом: "Обшуки – ознака успіху. До лохів з обшуками не приходять".

Також при собі полковник мав 3 тисяч доларів США – це половина тієї суми, за яку він хотів придбати собі "інвалідність".

Та сама "красномовна" табличка / Фото ДБР

Нагадаємо, що полковника Національної гвардії України затримали за спробу незаконно оформити фіктивну інвалідність.

Колишній начальник Центральної бази виробничо-технологічної комплектації намагався отримати II групу інвалідності, щоб звільнитися зі служби та оформити державні виплати.

Для цього він звернувся до члена експертної медичної команди в Києві та запропонував 6 тисяч доларів США за "потрібне" рішення.

Медик не знайшов підстав для встановлення інвалідності. Однак військовослужбовець не відмовився від своїх намірів.

24 березня 2026 року він передав 3 тисячі доларів США як частину обумовленої суми, після чого його затримали.

25 березня військовослужбовцю повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі). Наступного дня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю застави майже 1 мільйона гривень.

