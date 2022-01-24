Полмиллиона украинцев готовы голыми руками рвать россиян на куски, – командующий ООС

Украинские военнослужащие готовы защищать страну в случае нового вторжения России. Более того, бойцы будут просто голыми руками разрывать россиян на куски.

В этом заверил командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк. Он убежден в готовности украинских военнослужащих.

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По словам Павлюка, в Украине приблизительно полмиллиона человек, для которых война на Донбассе изменила жизнь.

Полмиллиона потерявших родную кровь, потеряли жилье или потеряли друзей. Они готовы голыми руками разорвать на куски россиян,

– заверил командующий ООС.

Не стоит забывать и о Силах территориальной обороны – это более 100 тысяч добровольцев, готовых противостоять России.

"После больших потерь дальше не пойдут"

Командующий ООС считает, что очень важно, чтобы украинская разведка спрогнозировала направление основной атаки россиян. Тогда они потерпят первые большие потери, после чего уже не пойдут дальше. Это будет слишком рискованным для Владимира Путина, ведь его армия может просто остановиться.

Вероятное новое наступление России: последние новости

Украинцы вышли на протест под посольство России в Вашингтоне и призвали "остановить Путина сейчас".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Олимпиада в Пекине не помешает планам России относительно Украины.

В то же время, сама Россия нагло обвиняет Запад якобы в подготовке атак.

Интересно – что в голове Путина: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.