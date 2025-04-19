Уже на следующей неделе полное и всеобъемлющее прекращение огня могут согласовать в Лондоне, – NYP
- На следующей неделе в Лондоне могут заключить мирное соглашение и достичь полного прекращения огня, но это зависит от позиций Украины и России.
- США готовы уйти с переговоров, если Россия не присоединится к соглашению о прекращении огня, возложив ответственность на европейских союзников.
Уже на следующей неделе в Лондоне могут достичь полного прекращения огня и заключить мирное соглашение. В то же время дальнейшие шаги будут определены после того, как выяснится позиция Украины и России.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.
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Когда могут подписать соглашение о всеобъемлющем перемирии
Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа рассказал изданию, что сейчас вопрос заключается в том, присоединится ли Россия, которая всячески пытается уклоняться от подписания соглашения о полном прекращении огня и заключения мирного соглашения.
На этой неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Тогда мы намерены провести обсуждение с россиянами, а потом сказать: "Ладно, это ваше лучшее и окончательное предложение", чтобы выяснить, на каком этапе находятся обе стороны,
– отметил чиновник.
В то же время, если этого не произойдет, США готовы уйти из-за стола переговоров, возложив ответственность за конфликт на европейских союзников Америки.
К слову, как пишет издание, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил американским чиновникам, что Киев "на 90%" поддерживает мирный план Трампа, представленный на этой неделе в Париже госсекретарем Марко Рубио и двумя специальными посланниками.