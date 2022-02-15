Полномасштабная война России и Украины невозможна, – Пионтковский

Общественное мнение россиян значительно изменилось. Поэтому полномасштабное наступление России на Украину невозможно.

Владимир Путин своими решениями совершает безумие. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Путин совершает безумие, – Пионтковский

По его словам, российский глубинный народ считает, что войны не будет. Настроения общества являются положительным знаком.

Война (полномасштабная – 24 канал) России и Украины невозможна. Путин совершает безумие,

– подчеркнул Пионтковский.

Он объяснил, это показывает, что российский народ не безнадежен.

Пионтковский рассказал о настроениях российского народа: смотрите видео

Что остановило безумие Путина

Публицист считает, что безумие главы Кремля остановили три вещи:

первая и самая главная – готовность украинской армии и народа к сопротивлению;

вторая – серьезные настроения Вашингтона на действительно очень болезненные санкции для российского режима и российской экономики;

третья – настроения российского народа.

Полномасштабное наступление (России – 24 канал) ничего не изменит. Если они (россияне – 24 канал) это сделают, то война закончится через 2 – 3 дня из-за военных бунтов и переворота в Кремле. Андрей Пионтковский Российский публицист

Пионтковский подчеркнул, что игнорировать настроения народа нельзя. "Это – самая главная победа Украины", – добавил он.

Возможное наступление России: последние новости

В России заявили о частичном отводе войск. Эту информацию прокомментировал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение и успокоил украинцев.

Призвал не паниковать и генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он заверил, что украинские защитники контролируют ситуацию.

Пророссийские боевики продолжают нарушать договоренности о режиме тишины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отметил, что ситуация – под контролем.

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Как сохранять спокойствие / Инфографика 24 канала