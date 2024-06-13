В Раде предлагают сократить полномочия ТЦК: кому хотят передать часть их обязанностей

В Раде рассказали, что они рассматривают возможность сокращения полномочий ТЦК. Все из-за частых скандалов.

Часть обязанностей ТЦК хотят передать в гражданские органы. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, нардеп Егор Чернев.

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Кому могут передать часть полномочий ТЦК

Чернев напомнил об инциденте, произошедшем 11 июня в Одессе, когда военнослужащие Киевского РТЦК и СП задержали и удерживали несколько часов фельдшеров скорой помощи, которые приехали на вызов. Ситуация переросла в драку между военными и врачами.

Это действительно позорная ситуация, когда военные дерутся с врачами – я такого еще не видел,

– сказал нардеп.

Он также подчеркнул, что комитет сейчас рассматривает различные варианты, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

Один из вариантов, который обсуждается, – это передача функций ТЦК гражданским органам, то есть вывод их из подчинения Вооруженных сил или Министерства обороны.

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