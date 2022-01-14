Полный текст решения суда об аресте имущества Порошенко объявят 19 января

Полный текст постановления Печерского районного суда Киева об аресте имущества Петра Порошенко опубликуют 19 января. Именно на эту дату перенесли судебное заседание, поскольку на предыдущее не пришла судья.

Об этом сообщил адвокат Денис Галанский. Ранее Печерский райсуд поддержал ходатайство прокуроров об аресте имущества нардепа.

К теме Юрист рассказала о возможности задержания Порошенко по прибытии в Украину

Защитники получили расписку о проведении заседания

Заседание по оглашению полного текста решения об аресте имущества Петра Порошенко. Нам дали расписку, что в 13:50 это будет 19-го числа,

– сказал Галанский.

Заседание, которое должно было состояться 14 января, перенесли, ведь отсутствовала судья. Защитник предположил, что служительница Фемиды может быть в отпуске.

Арест на имущество Порошенко наложили 6 января

Отметим, что 6 января Печерский районный суд поддержал ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество Порошенко. Обнародование постановления назначили на 12:00 14 января.

Петр Порошенко планирует вернуться в Украину 17 января. Он прилетит в "Жуляны" из Варшавы.

Читайте также Не работаем с эмоциями, – Данилов ответил, планирует ли СНБО санкции против Порошенко

Что известно о деле против Порошенко:

20 декабря ГБР сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Дело касается преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий.

Сообщение о подозрении прислали по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Юрист рассказала, могут ли задержать Порошенко при прилете в Украину: смотрите видео



