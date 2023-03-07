Резников объяснил, какой должна быть "полоса безопасности" вокруг Украины, о которой говорил Буданов

Алексей Резников прокомментировал, какой, по его мнению, должна быть "полоса безопасности" вокруг Украины после победы. Министр обороны пояснил, что речь идет о двух параллельных институтах, которые должны стать такой "полосой".

По данным Министра обороны, говорится о формуле мира Владимире Зеленском и мощной Украине. Следует заметить, что Верховная Рада уже внесла изменения в законодательные акты, согласно которым Киев расширит и заменяет стратегическую полосу границы с Беларусью и Россией.

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Как Резников видит полосу безопасности вокруг Украины

Алексей Резников прокомментировал заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о полосе безопасности вокруг Украины, по меньшей мере, с российской стороны, на глубину 100 километров и более.

Полосой безопасности должны стать два параллельных института. Первое – это план по 10 пунктам – известная Формула мира президента Зеленского. Он имеет все составляющие построения будущей архитектуры безопасности в мире, ключевым элементом которой будет Украина. Чтобы предотвратить новые попытки решать пожелания от соседей из-за военной агрессии,

– заявил Резников.

По словам министра, обретение членства в НАТО и Евросоюзе – это один из ключевых элементов такой архитектуры безопасности. Конечно, это случится после победы.

"Второе – это построение украинского мощного современного государства с очень развитым сектором безопасности и обороны, нормальной регулярной армией и пониманием, что служить в армии – модно и престижно", – пояснил министр обороны.

Что говорил Буданов о "полосе безопасности" Украины

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что первый этап войны закончится выходом на границы 1991 года.

По словам главы разведки, дальше следует создать зону безопасности вокруг границы. Речь идет о более-менее нормальной территории в радиусе 40 километров. Кирилл Буданов уточнил, что желательно, конечно, чтобы говорилось о целых 100 километрах.

Генерал-майор объяснил, что это должна быть демилитаризованная зона. В ее радиусе не должно быть никакого вооружения. Там должен быть контроль над ситуацией. Это даст Украине достаточно времени на реакцию, если враг захочет снова напасть.

Более того, Кирилл Буданов объяснил, что по состоянию на февраль 2023 года, если сравнивать войну с футбольным матчем, то она сейчас на 70-й минуте. Если же говорить о счете, то он 1:1, ведь как у россиян, так и у нас есть победы. Детальнее о позиции Буданова – читайте здесь.