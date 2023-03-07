Резников объяснил, какой должна быть "полоса безопасности" вокруг Украины, о которой говорил Буданов
Источник:LIGA.net
Алексей Резников прокомментировал, какой, по его мнению, должна быть "полоса безопасности" вокруг Украины после победы. Министр обороны пояснил, что речь идет о двух параллельных институтах, которые должны стать такой "полосой".
По данным Министра обороны, говорится о формуле мира Владимире Зеленском и мощной Украине. Следует заметить, что Верховная Рада уже внесла изменения в законодательные акты, согласно которым Киев расширит и заменяет стратегическую полосу границы с Беларусью и Россией.
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Как Резников видит полосу безопасности вокруг Украины
Алексей Резников прокомментировал заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова о полосе безопасности вокруг Украины, по меньшей мере, с российской стороны, на глубину 100 километров и более.
Полосой безопасности должны стать два параллельных института. Первое – это план по 10 пунктам – известная Формула мира президента Зеленского. Он имеет все составляющие построения будущей архитектуры безопасности в мире, ключевым элементом которой будет Украина. Чтобы предотвратить новые попытки решать пожелания от соседей из-за военной агрессии,
– заявил Резников.
По словам министра, обретение членства в НАТО и Евросоюзе – это один из ключевых элементов такой архитектуры безопасности. Конечно, это случится после победы.
"Второе – это построение украинского мощного современного государства с очень развитым сектором безопасности и обороны, нормальной регулярной армией и пониманием, что служить в армии – модно и престижно", – пояснил министр обороны.Обратите внимание! Алексей Резников предположил, что, возможно, срочная служба нам больше не нужна. Ведь единственным залогом не повторения вторжения России является мощный сектор сил безопасности и обороны, понятная концепция армии резервистов. По словам Резникова, культура военной профессии должна стать трендом, как в Израиле, например.
Что говорил Буданов о "полосе безопасности" Украины
- Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что первый этап войны закончится выходом на границы 1991 года.
- По словам главы разведки, дальше следует создать зону безопасности вокруг границы. Речь идет о более-менее нормальной территории в радиусе 40 километров. Кирилл Буданов уточнил, что желательно, конечно, чтобы говорилось о целых 100 километрах.
- Генерал-майор объяснил, что это должна быть демилитаризованная зона. В ее радиусе не должно быть никакого вооружения. Там должен быть контроль над ситуацией. Это даст Украине достаточно времени на реакцию, если враг захочет снова напасть.
- Более того, Кирилл Буданов объяснил, что по состоянию на февраль 2023 года, если сравнивать войну с футбольным матчем, то она сейчас на 70-й минуте. Если же говорить о счете, то он 1:1, ведь как у россиян, так и у нас есть победы. Детальнее о позиции Буданова – читайте здесь.