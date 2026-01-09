Половина многоквартирных домов Киева –без тепла: Кличко призвал выехать по возможности

Виталий Кличко 9 января призвал жителей Киева выехать из города по возможности. Связано это с отсутствием отопления в почти 6 тысячах многоквартирных домов столицы после атаки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева. Почему Кличко призывает киевлян уехать? Вследствие ударов России по критической инфраструктуре Киева в столице произошли проблемы с поставками тепла и воды в дома жителей города.