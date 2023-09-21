От повестки к могиле: более половины мобилизованных россиян живут на фронте менее 6 месяцев
Российские оккупанты погибают на территории Украины из-за преступной войны, которую развязала их страна. Некоторые из них успел провести на фронте всего несколько дней.
Российские медиа пишут, что мобилизованные граждани страны-агрессорки в среднем гибнут в Украине через 4,5 месяца. Срок жизни многих на линии фронта – несколько дней. 24 Канал.
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Значительная часть погибших от 30 до 45 лет
Российские власти ни разу не отчитывались о потерях.
По российским СМИ, в первый месяц после мобилизации погибли не менее 130 человек.
Более половины мобилизованных погибли в возрасте от 30 до 45 лет. Старший погибший мобилизованный – 62-летний майор Николай Исаков из Тверской области. Он провел на войне около 8 месяцев и погиб в начале июня на территории России в Шебекинском районе Белгородской области.
Часть мобилизованных уже осенью 2022 года попала в мясорубку в районе Сватового и Кременной, где российскому военному руководству нужно было срочно закрывать прорыв Рекорд от получения повестки в могилу - всего несколько дней.
Почти в каждом регионе страны уже похоронили хотя бы одного мобилизованного мужчину.
Потери врага: последние новости
- Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Только за 20 сентября наши военные отправили на тот свет 490 окупантов. За более чем полтора года войны наши военные ликвидировали 274 470 захватчиков. Реальная цифра может быть значительно больше, ведь подсчитать точные потери в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.
- Украина в значительной степени подорвала военное превосходство России в Черном море. Для атак на вражеские корабли наши защитники использовали беспилотники и ракеты отечественного производства. В частности, это позволило возобновить работу одесских портов. Туда уже начали заходить коммерческие суда.
- Во время неудачных попыток захватить Бахмут, оккупанты активно применяли тактику "мясных штурмов". Тогда враг потерял около 100 тысяч солдат.