От повестки к могиле: более половины мобилизованных россиян живут на фронте менее 6 месяцев

Российские оккупанты погибают на территории Украины из-за преступной войны, которую развязала их страна. Некоторые из них успел провести на фронте всего несколько дней.

Российские медиа пишут, что мобилизованные граждани страны-агрессорки в среднем гибнут в Украине через 4,5 месяца. Срок жизни многих на линии фронта – несколько дней. 24 Канал.

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Значительная часть погибших от 30 до 45 лет

Российские власти ни разу не отчитывались о потерях.

По российским СМИ, в первый месяц после мобилизации погибли не менее 130 человек.

Более половины мобилизованных погибли в возрасте от 30 до 45 лет. Старший погибший мобилизованный – 62-летний майор Николай Исаков из Тверской области. Он провел на войне около 8 месяцев и погиб в начале июня на территории России в Шебекинском районе Белгородской области.

Часть мобилизованных уже осенью 2022 года попала в мясорубку в районе Сватового и Кременной, где российскому военному руководству нужно было срочно закрывать прорыв Рекорд от получения повестки в могилу - всего несколько дней.

Почти в каждом регионе страны уже похоронили хотя бы одного мобилизованного мужчину.

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