Російські медіа пишуть, що мобілізовані громадяни країни-агресорки в середньому гинуть в Україні через 4,5 місяця. Термін життя багатьох на лінії фронту – кілька днів, передає 24 Канал.
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Значна частина загиблих віком від 30 до 45 років
Російська влада жодного разу не звітувала про втрати.
За інформацією російських ЗМІ, у перший місяць після мобілізації загинуло щонайменше 130 людей.
Понад половина мобілізованих загинули у віці від 30 до 45 років. Найстарший загиблий мобілізований – 62-річний майор Микола Ісаков із Тверської області. Він провів на війні майже 8 місяців і загинув на початку червня на території Росії у Шебекінському районі Білгородської області.
Частина мобілізованих вже восени 2022 року потрапила до м'ясорубки в районі Сватового та Кремінної, де російському військовому керівництву потрібно було терміново закривати прорив. Рекорд від отримання повістки до могили – лише кілька днів.
Майже в кожному регіоні країни вже поховали хоча б одного мобілізованого чоловіка.
Росія не звітує про втрати, тому ворожа статистика нам невідома. Проте Генштаб ЗСУ веде підрахунок смертей російських окупантів. В умовах активних бойових дій точно підрахувати статистику не можна, тому, ймовірно, смертей мобілізованих може бути значно більше.
Втрати ворога: останні новини
- Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лиш за 20 вересня наші військові відправили на той світ 490 окупантів. За понад півтора року великої війни наші військові ліквідували 274 470 загарбників. Реальна цифра може бути значно більшою, адже підрахувати точні втрати у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.
- Україна значною мірою підірвала військову перевагу Росії у Чорному морі. Для атак на ворожі кораблі наші захисники використовували безпілотники та ракети вітчизняного виробництва. Зокрема, це дозволило відновити роботу одеських портів. Туди вже почали заходити комерційні судна.
- Під час невдалих спроб захопити Бахмут, окупанти активно застосовували тактику "м'ясних штурмів". Тоді ворог втратив близько 100 тисяч солдатів.