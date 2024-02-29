Блокировка границы: в ГПСУ сказали, пропускают ли поляки гуманитарные грузы в Украину

Из-за блокирования границы польскими фермерами снизилось количество пересечений границы транспортными средствами, в частности грузовиками. В то же время ситуация с гуманитарными и военными грузами другая.

Так, польская сторона пропускает подобные грузы в Украину несмотря на блокирование границы. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует 24 Канал.

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Что происходит с пропуском гуманитарных грузов в Украину

Демченко отметил, что пограничники фиксируют, что в украинские пункты пропуска прибывают гуманитарные и другие важные грузы для Украины.

То есть сказать, что они ограничатся в проезде через эти блокадные места на территории Польши я не могу,

– подчеркнул он.

Представитель отметил, что ему сложно дать оценку, насколько беспрепятственно гуманитарные и военные грузы могут проехать через места, где находятся польские фермеры. Но он констатировал, что из пункта пропуска в Украину такие грузы прибывают.

Какова общая ситуация на границе с пропуском грузовиков

Представитель ГПСУ подчеркнул, что ситуация на украинско-польской границе остается неизменной, ведь польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска. Этим поляки затрудняют движение именно для грузовых транспортных средств, которые идут как в сторону Украины, так и в Польшу.

"По состоянию на утро сегодня совокупно на всех 6 направлениях в очереди находится где-то 2 200 грузовиков, больше всего напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Русская и Ягодин", – рассказал Демченко.

Он также сказал, что есть существенные снижение пересечений границы именно грузовиками. Особенно это ощутимо в направлении пункта пропуска Шегини.

За минувшие сутки здесь границу пересекли где-то 35 грузовиков, 24 из которых шли в сторону Украины. Фактически это пропускали по 1 грузовику в час. И 10 грузовых транспортных средств проехало в сторону Польши, то есть еще меньше чем один грузовик в час,

– отметил он.

Также, по словам представителя, критически низкий показатель пересечения границы в направлении пункта пропуска Ягодин. Там за минувшие сутки в сторону Украины пересекло границу где-то 70 грузовиков.

Демченко отметил, что в направлении Ягодина польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые идут из Украины в сторону Польши. Поэтому за последние дни показатели здесь пересечения – низкие.

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