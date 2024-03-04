Освобождение Польши от "нечестной конкуренции" с Украиной: Варшава говорит о тайных переговорах с ЕС
Источник:Onet
Польша ведет закрытые переговоры с Еврокомиссией об ослаблении правил для польских аграриев. Варшава желает менее жестких требований в рамках "Зеленого соглашения", поскольку конкурирует с Украиной, которая не является членом ЕС.
Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна подтвердил проведение неофициальных переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Касаются они возможности освобождения польских фермеров от определенных положений "Зеленого соглашения".
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Варшава ищет компромисс
В ответ на вопрос о непубличных переговорах Шейна в эфире радио ZET отметил, что Польша стремится к изменениям, которые бы сняли давление с ее сельскохозяйственного рынка. По его словам, отрасль является уязвимой из-за территориальной близости к Украине.
Польский чиновник отметил, что переговоры касаются "всего возможного", в частности изменений в "Зеленое соглашение" и регулирования импорта продукции, который вызывает дисбаланс на рынках ЕС. Шейна также выразил решимость Варшавы действовать самостоятельно, если переговоры с Брюсселем затянутся.
Если нам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, они станут общей позицией ЕС. Если это займет слишком много времени, мы введем изменения, мы введем блокаду границ и пошлины в одностороннем порядке.
Что такое "Зеленая сделка"European Green Deal (или "Европейское зеленое соглашение") – это набор законодательных инициатив, выдвинутых Еврокомиссией к странам-членам Альянса. Стратегия имеет целью сделать Европейский континент климатически нейтральным до 2050 года – в частности, вводит достаточно жесткие правила для аграриев. Это возмущает польских фермеров, поскольку они вынуждены конкурировать с украинским агрорынком, для которого инициатива не является обязательной к исполнению.
Контекст
- С осени 2023 года польские фермеры и перевозчики регулярно блокируют границу с Украиной. Таким образом они не дают нашему зерну и другой агропродукции через Польшу транзитом попадать на другие рынки.
- В частности, 20 февраля поляки заблокировали все контрольно-пропускные пункты для грузовиков. Украинское правительство пыталось урегулировать этот вопрос, однако пока консенсуса между Варшавой и Киевом нет.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что всего 5% украинской агропродукции транзитом проходило через Польшу. На днях он также назвал этот вопрос политическим, а не экономическим, а также таким, что вышел за все рамки морали.
- Зафиксировано немало случаев, когда польские протестующие высыпали наше зерно. Объясняли свои поступки они, в частности, тем, что украинская агропродукция якобы удешевила цены на польском рынке. Но украинского зерна не нашли в магазинах Польши.
- На фоне этого обсуждения о возможных санкциях в отношении российского зерна только набирают обороты. Собственно, российская агропродукция пока беспрепятственно ездит по миру, в частности через белорусскую границу попадает в Польшу.