Польша планирует натренировать танковую бригаду ВСУ до марта
Источник:Минобороны Польши
Украина получит от Польши 14 танков Leopard 2. На встрече "Рамштайн" объявили новую помощь, которая касается танков.
Об этом сообщил министр обороны Польши в Министерстве обороны Польши Мариуш Блащак. Он принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, объединяющей более 50 государств.
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"В рамках нового пакета поддержки Украины я представил нашу польскую поддержку, которая заключается в том, что мы сможем как оснащать, так и научить украинских солдат до конца марта в масштабе уровня бригады", – сказал министр.
Украинские военные будут тренироваться на боевых машинах пехоты и танках Т-72.
Польша планирует создать коалицию
Блащак провел переговоры с представителями 15 стран, использующих танки Leopard. Тяжелую технику могут передать Украине в рамках коалиции.
Мы говорили об оснащении Украины этими тяжелыми танками. Это важно, потому что 14 стран, которые сегодня встречаются в "Рамштайне", имеют такие танки. Хотим создать коалицию стран, имеющих эти танки и которые могли бы оснастить ими Украину. Планируем дальнейшие встречи, – сообщил министр обороны.
Он отметил, что, вероятно, теперь встречи будут проходить в формате видеоконференции. Он убежден, что создание коалиции будет успешным.
Почему Украине нужны танки Leopard / Инфографика 24 Канала
Украина получит Leopard 2 от Польши: что известно
- Президент Польши Анджей Дуда 11 января во Львове сообщил, что передаст Украине 14 танков Leopard.
- Представитель правительства Германии Кристиан Хоффманн заявила, что решение о передаче тяжелых танков Leopard страны должны принимать вместе с союзниками. По ее словам, Польша не посылала официального запроса. Спикер назвала передачу танков немецкого производства без согласия Германии незаконной.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что союзники могут предоставить Украине примерно 100 танков Leopard. Он подчеркнул, что помощь Украине нужна быстро, а если Берлин этому не будет способствовать, то Польша будет действовать самостоятельно.