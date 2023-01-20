Польша планирует натренировать танковую бригаду ВСУ до марта

Украина получит от Польши 14 танков Leopard 2. На встрече "Рамштайн" объявили новую помощь, которая касается танков.

Об этом сообщил министр обороны Польши в Министерстве обороны Польши Мариуш Блащак. Он принял участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, объединяющей более 50 государств.

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"В рамках нового пакета поддержки Украины я представил нашу польскую поддержку, которая заключается в том, что мы сможем как оснащать, так и научить украинских солдат до конца марта в масштабе уровня бригады", – сказал министр.

Украинские военные будут тренироваться на боевых машинах пехоты и танках Т-72.

Польша планирует создать коалицию

Блащак провел переговоры с представителями 15 стран, использующих танки Leopard. Тяжелую технику могут передать Украине в рамках коалиции.

Мы говорили об оснащении Украины этими тяжелыми танками. Это важно, потому что 14 стран, которые сегодня встречаются в "Рамштайне", имеют такие танки. Хотим создать коалицию стран, имеющих эти танки и которые могли бы оснастить ими Украину. Планируем дальнейшие встречи, – сообщил министр обороны.

Он отметил, что, вероятно, теперь встречи будут проходить в формате видеоконференции. Он убежден, что создание коалиции будет успешным.



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