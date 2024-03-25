Польша дала россиянам зеленый свет

МИД Польши вызвало посла России в Варшаве, чтобы поинтересоваться, почему это российские ракеты залетают в воздушное пространство Польши, и потребовать прекращения бомбардировки Украины. Мы прекрасно понимаем, что польскому МИД вряд ли удастся произвести должное впечатление на главу российского дипломатического представителя в Варшаве.

Теперь россияне будут чувствовать себя еще более безнаказанными

Сергею Лаврову и Владимиру Путину просто наплевать на вызовы российских послов. На что им точно не наплевать, то это на возможность уничтожения их ракеты силами ПВО Польши. Того уничтожения, которое в очередной раз не состоялось.

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Польское военное командование объяснило, что не сбивало российскую ракету на своей территории потому, что она просто пролетела над Польшей, а дальше направлялась на территорию Украины. А если бы ее сбили в Польше, то это могло бы повлечь вред гражданским жителям.

Но вместе с этим польские военные признают, что украинские силы ПВО уже научились уничтожать российские цели, которые направляются с востока или юга, а вот когда они движутся с запада, то это создает проблемы для ПВО Украины. Именно поэтому россияне маневрируют и пытаются привлечь территории соседних к Украине стран.

Если бы польская система ПВО обезвредила российскую ракету, то это бы заставило российскую армию задуматься над последствиями своих действий и не использовать больше западное направление для того, чтобы атаковать цели в Украине. Если в польском военном командовании подчеркивают, что уничтожили бы ракету только, если бы она шла вглубь Польши, то это означает, что россияне могут чувствовать себя абсолютно безнаказанными. Они могут в дальнейшем использовать воздушное пространство Польши, чтобы сформулировать более удачную конфигурацию для уничтожения цели в Украине.

Польша ничем не рисковала, если бы уничтожила ракету

Как это все на практике: та ракета, которую поляки пропустили через свою территорию, могла уничтожить какой-то важный стратегический объект в Украине или критическую инфраструктуру. А если бы ракету уничтожили в Польше, то она бы своей цели не достигла. Это было бы уроком для России, чтобы она даже не думала о возможности пролета своих ракет через страны НАТО.

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Однако имеем совершенно противоположную ситуацию: система ПВО Польши осознавая, что российская ракета пролетает их территорию с целью уничтожить цель в Украине, просто следит за ее полетом так, будто это не ракета, которая несет убийство и разрушение, а просто какой-то воздушный шар.

Очевидно то, что Польша ничем не рисковала, если бы уничтожила российскую ракету в своем пространстве. Ведь Россия не имеет никакого права делать подобные действия на территории других государств. Любое государство имеет легитимное право защищать свое воздушное пространство от чужих военных объектов.

Кроме того, всегда существует угроза неисправности такой ракеты и возможность того, что она просто упадет на российской территории вне желания польских военных. Такое уже было. Так может уничтожать эти ракеты высчитывая свои действия, чтобы они упали где-то в безлюдной местности и не создавали угроз для гражданских и в Польше, и в Украине?

Важно, что мы говорим о союзнических взаимоотношениях, ведь Польша поддерживает нас в борьбе с российской агрессией. А поддержка – это не только лозунги, но и конкретные действия. Действия, связанные с решением проблем, которые возникают в экономических взаимоотношениях, и действия, которые заключаются в совместной защите нашего воздушного пространства.

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Очень странной будет ситуация, когда наши союзники по НАТО собирают деньги, чтобы помочь нам с вооружением, но когда есть возможность помешать российским ударам, которые могут уничтожить то самое оружие, то единственной реакцией, которая оказывается доступной Варшаве, является вызов российского посла. Это именно та реакция, которая должна убедить россиян, что они могут и дальше транспортировать свои ракеты через воздушное пространство Варшавы.