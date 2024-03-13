Расследовали торговлю с Россией: Польша депортировала двух украинских журналистов

Двое украинских журналистов расследовали перевозки на российско-польской границе. Их задержали и депортировали, забрав технику.

Инцидент произошел 7 марта в польском городе Бранево. Речь идет об операторе и журналисте информационного агентства "Район.in.ua".

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Что известно о задержании журналистов в Польше

Редакция рассказала, что в Польше задержали двух их работников:

редактора Юрия Конкевича;

видеооператора Александра Пилюка.

Задержание произошло как раз тогда, когда они фиксировали пересечение границы грузовыми поездами и автомобилями между Калининградской областью России и Польшей.

По состоянию на вечер 9 марта пограничники привезли журналистов на пункт пропуска "Дорохуск – Ягодын".

Журналисты должны были исследовать тему грузовых перевозок, оценить грузопоток и выяснить, какой транспорт используется для пересечения границы – польский или российский. Также, планировалось пообщаться с очевидцами и экспертами для оценки масштабов такой торговли,

– рассказало издание.

Однако журналистов ориентировочно в 13:10 7 марта задержали 5 – 6 сотрудников полиции. Украинцам не позволили позвонить консулу, редакции или родственникам. Причин этого поступка не объяснили. Кроме того, польская полиция:

обыскали автомобиль без согласия журналистов;

из рюкзака, который был в автомобиле, изъяли редакционный ноутбук, три микрофона, наушники, оборудование для света и другие личные вещи.

"Причиной задержания работники полиции назвали то, что журналисты слишком долго фотографировали критическую инфраструктуру, а именно – российские вагоны сжиженного газа", – рассказало информагентство.

В то же время они начали оспаривать депортацию журналистов, которая запрещает им посещать страны Шенгенской зоны в течение 5 лет.

"Но мы обращаемся к международным журналистским организациям за поддержкой, ведь такая реакция польских правоохранителей угрожает свободе слова не только в отношении украинских журналистов. Также мы требуем вернуть имущество, которое является ценным и представляет материальную ценность. Отсутствие техники в значительной степени блокирует деятельность Информационного агентства "Район.in.ua", – заявил директор Игорь Денисевич.

Редакция обратилась в органы государственной власти Украины и Польши с просьбой должным образом отреагировать на инцидент.

Как отреагировал Национальный союз журналистов

В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) напомнили, что это уже второй случай, когда польские правоохранители задерживают журналистов, которые освещают тему торговли между Польшей и Беларусью – Россией.

Ведь ранее польские силовики задержали расследователей "Украинской правды" Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко.

НСЖУ выражает свою солидарность с коллегами и обращается с призывом вмешаться и защитить права украинских журналистов в Ассоциацию польских журналистов (SDP) и Международной и Европейской федераций журналистов,

– сказали в НСЖУ.

Журналисты рассказали, что успели зафиксировать

Редактор Юрий Конкевич рассказал, что на Севере Польши, а именно – на границе с российской Калининградской областью, они не увидели ни одного блокпоста польских фермеров.

Зато увидели вагоны РЖД – "Российской железной дороги"... Полиция задержала нас и изъяла имущество, не сообщила консулу, не дала возможности позвонить в Украину, а Агентство внутренней безопасности назвала лицами, которые угрожают национальной безопасности Польши, и депортировала,

– рассказал Юрий Конкевич.

Что рассказал журналист о ситуации на польско-российской границе: смотрите видео