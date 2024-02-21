Во всем вина агрессии России, – Дуда сделал заявление на фоне протестов фермеров на границе

Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление на фоне протестов фермеров на границе с нашим государством. Польский глава отметил, что виной обострения ситуации является агрессия России против Украины

В то же время Дуда признал, что события, которые происходят на границе, являются конфликтом интересов. Однако надеется его на мирное урегулирование.

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Дуда высказался относительно протестов на границе

Президент Польши отметил, что обе стороны пытаются решить проблему на границе. В то же время, по его мнению, все эти события являются конфликтом интересов между польскими фермерами, которые боятся за свое существование, и производителями сельскохозяйственной продукции в Украине.

Дуда также отметил, что подобные протесты прокатились "практически по всему Европейскому Союзу", ведь фермеры "боятся огромного наплыва украинской сельскохозяйственной продукции на рынки ЕС".

Это действительно сложная проблема, потому что проблема с украинским продовольствием существовала с самого начала. Она началась из-за российской агрессии против Украины. Потому что помним, что во всем виновата именно российская агрессия против Украины, а не кто-то другой,

– отметил польский глава.

Он также подчеркнул, что если бы не было российской агрессии против Украины, то этой проблемы не возникло бы вообще. В то же время Дуда сказал, что поляки имеют право на протест, и если он законный, то власть его будет защищать.

Польский президент объяснил, что решение о блокировании границы было принято исключительно фермерами, а не правительством. Он также выразил оптимизм относительно мирного решения конфликта.

"У нас были некоторое время назад протесты водителей, профсоюзов, также ассоциации водителей грузовиков. И этот протест был остановлен именно в результате переговоров с властью, в результате договоренностей, которые были достигнуты в трехсторонней формуле Польша – Украина – водители. Надеюсь, что таким же образом можно будет решить и этот вопрос мирным путем, путем переговоров", – подчеркнул он.

Напоследок Дуда заверил, что его государство и в дальнейшем будет поддерживать Украину в противодействии российским оккупантам.

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