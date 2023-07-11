Польша готова отправить своих военных в Украину: Дуда назвал, при каких условиях
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Польша готова направить в Украину своих военных, если такое решение примет НАТО. Президент Польши Анджей Дуда назвал условия, при которых его страна это сделает.
Дуда подчеркнул, что речь идет о миротворческой миссии. По его словам, решение отправить польских миротворцев в Украину будет зависеть от того, какие будут договоренности.
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Польша готова отправить своих военных в Украину
Он сказал, что Польша присоединится к миротворческой миссии, задача которой будет, например, следить за соблюдением режима прекращения огня.
Если Украина решит провести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о "миротворческой операции", в которой западные солдаты "например, будут следить за соблюдением режима прекращения огня", Польша примет участие,
– сказал Дуда.
Он отметил, что если НАТО примет решение направить миротворцев в Украину, то Польша, как ответственный член Альянса, поддержит это решение.
В Вильнюсе начался саммит НАТО: главное
- В Вильнюсе официально начался двухдневный саммит НАТО на уровне глав государств и правительств, включая Швецию. Участие в саммите примет президент Владимир Зеленский, который прибудет в Вильнюс вечером. Известно, что Зеленский встретится с Джо Байденом.
- В настоящее время страны НАТО еще не согласовали коммюнике саммита. В то же время президент США Джо Байден заявил, что союзники по НАТО согласовали формулировку по интеграции Украины в Альянс. Речь идет о формулировке, которую предложил генсек Йенс Столтенберг.
- Столтенберг заявил, что на саммите НАТО на инаугурации 12 июля члены Альянса предложат план вступления Украины в НАТО. По его словам, процесс вступления нашей страны в НАТО будет одноэтапным, то есть без ПДЧ.
- В то же время, в коммюнике, вероятно, не будет приглашения Украине присоединиться к НАТО. Поэтому с резкой критикой в адрес партнеров выступил президент Владимир Зеленский.
- Вместе с тем Украина по итогам саммита НАТО, вероятно, получит гарантии безопасности. Также ряд стран уже объявили о военной помощи Украине.
- Франция передаст Украине дальнобойные ракеты, а Германия еще два ЗРК Patriot. Кроме того, Германия поставит Украине дополнительную бронетехнику.