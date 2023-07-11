Польша готова отправить своих военных в Украину: Дуда назвал, при каких условиях

Польша готова направить в Украину своих военных, если такое решение примет НАТО. Президент Польши Анджей Дуда назвал условия, при которых его страна это сделает.

Дуда подчеркнул, что речь идет о миротворческой миссии. По его словам, решение отправить польских миротворцев в Украину будет зависеть от того, какие будут договоренности.

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Польша готова отправить своих военных в Украину

Он сказал, что Польша присоединится к миротворческой миссии, задача которой будет, например, следить за соблюдением режима прекращения огня.

Если Украина решит провести мирные переговоры с Россией и будет принято решение о "миротворческой операции", в которой западные солдаты "например, будут следить за соблюдением режима прекращения огня", Польша примет участие,

– сказал Дуда.

Он отметил, что если НАТО примет решение направить миротворцев в Украину, то Польша, как ответственный член Альянса, поддержит это решение.

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