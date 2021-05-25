Польша хочет исследовать "черные ящики" самолета, с которого сняли Протасевича

В МИД Польши хотят получить доступ к бортовым самописцам с самолета компании Ryanair. Именно это воздушное судно развернули в Минск якобы из-за угрозы взрыва. Уже в столице Беларуси с самолета сняли Романа Протасевича.

О таких намерениях Польши сообщил заместитель главы МИД Марчин Пшидач. Дипломат подчеркнул, это поможет понять, что происходило в самолете 23 мая.

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Польша хочет выяснить, что происходило на борту

В Варшаве до сих пор не могут понять, почему самолет, который уже был фактически на границе с Литвой, развернули вплоть до Минска.

Нужно выяснить, что происходило в воздухе, на борту самолета, как выглядело общение с наземными службами. Все это можно будет выяснить с помощью доказательной базы,

– сказал Пшидач.

Ряд стран остановил авиасообщение с Беларусью

Отметим, что после резонансного инцидента с основателем NEXTA десятки крупных авиакомпаний мира отказались осуществлять рейсы в Беларусь или над ее территорией. Соответствующее решение принял и ряд стран мира. 25 мая решение прекратить авиасообщение с Беларусью приняла и Украина.

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