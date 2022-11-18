Польша хочет заменить Россию в G20
Источник:Polskie Radio
Вице-министр культуры заявил, что благодаря оказанию помощи Украине Польша приобрела большое геополитическое значение. По его словам, страна должна заменить Россию в G20.
Ярослав Селлин заявил, что Польша должна присоединиться к 20 наиболее промышленно и политически развитым государствам мира. Таким образом, Польша будет принимать участие во встречах важнейших стран.
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Мир должен признать Россию страной-террористом
По словам чиновника, украинцы и украинские политики уверяют, что "если бы не Польша, то их давно уже не было бы". Он считает, что в G20 должны быть экономически и политически самые важные государства, а ситуация в Польше уже созрела до этого.
В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20 место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно выросло благодаря помощи, предоставленной Украине,
– сказал Селлин.
Вице-министр также подчеркнул, что Россию следует признать террористическим государством. Тогда не будет никаких сомнений в том, стоит ли приглашать эту страну на заседание G20 или ОБСЕ.
Расследование инцидента в Польше: что известно
- Польша проводит расследование. Пытаются установить – в Пшеводов попали ракеты украинского ПВО или российских оккупантов. В МИД Польши отметили, что результаты будут в ближайшие дни.
- Президент Анджей Дуда 17 ноября лично приехал в Пшеводов. Он осмотрел место попадания ракет.
- К расследованию допустили украинских экспертов. В Офисе Президента отметили, что готовы предоставить все данные.
- Представитель министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина рассказал, что результаты расследования будут в ближайшие дни. По его словам, сначала должны быть некоторые правовые договоренности, чтобы создать хорошее пространство для их экспертизы.
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